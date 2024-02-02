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سرايا القدس تعلن استهداف 10 جنود إسرائيليين كانوا متحصنين في منزل بخان يونس

2/2/2024 2:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خان يونس بقذيفة TPG، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.
وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت موقع "فجة" العسكري بصواريخ 107، في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية لحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم غرب خان يونس بقذائف الهاون "النظامي العيار الـ 60".-(وكالات)
من جانبها، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" محلية الصنع في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس.
وأشارت إلى أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.
كما أعلنت كتائب المجاهدين الذراع العسكرية لحركة المجاهدين الفلسطينية، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"الأسلحة المتنوعة والمناسبة" في محيط برج البشير وشارع الريش في مدينة غزة، مؤكدة إيقاع إصابات مباشرة لقوات الاحتلال.

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