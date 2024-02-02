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القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

2/2/2024 2:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.
وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا أيضا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في المنطقة ذاتها.-(وكالات)

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