القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر
التاريخ
2/2/2024 2:27:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.
وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا أيضا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في المنطقة ذاتها.-(وكالات)
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