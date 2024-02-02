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الصين وحرب غزة.. تباين مع واشنطن وبحث عن دور بالمنطقة

2/2/2024 2:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - طالما حافظت الصين على سياسة خارجية "متوازنة" في الشرق الأوسط، إذ تنأى بكين بنفسها عن الصراعات الحادة في المنطقة، وتستبدل ذلك بمواقف تدعو لخفض التوترات وتجسير الهوة بين الفرقاء.
وتلتزم التفاعلات الدبلوماسية للمسؤولين الصينيين مع المنطقة بشكل صارم بسياسة بكين المتمثلة في تحقيق التوازن بين دول الخليج وإيران وبين القوى الإقليمية الرئيسية والاحتلال.
كما أن تاريخ السياسة الخارجية الصينية يعد فقيرا في قدرتها على تحقيق اختراقات حقيقية في أزمات المنطقة، ويعد نجاحها في توقيع طهران والرياض لاتفاق استعادة العلاقات حدثا استثنائيا في علاقتها بالمنطقة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، فلدى الصين موقف ثابت في إدانتها للاحتلال ودعوتها الدائمة لحل الدولتين وفقا للقرارات الدولية.
وفي هذا الإطار، جددت الصين، هذا الأسبوع، دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينية وصياغة "خريطة طريق" لتنفيذ حل الدولتين.
وقال متحدث وزارة الخارجية وانغ وينبين "أوضح الرئيس شي جين بينغ عدة مرات موقف الصين بشأن تسوية القضية الفلسطينية ودعا في كل مناسبة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، كان آخرها في حزيران(يونيو) الماضي عندما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان في زيارة للصين".
التباين مع واشنطن
وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى، وجدت الصين نفسها أمام النموذج الذي تفضله في السياسة الدولية القائم على إظهار التباين عن الموقف الأميركي.
ففي ظل الدعم الواسع الذي تقدمه واشنطن للاحتلال على الصعيد العسكري والسياسي والدبلوماسي، تسعى الصين لإظهار موقف أكثر حيادا، وركزت في تصريحاتها ومواقفها على دعوة الجانبين لضبط النفس وتأكيد "حل الدولتين" بديلا للصراع.
كما انتقدت بكين القصف الشامل للمدنيين وأدانت انتهاكات القانون الدولي، وطالبت في معظم تعليقاتها على المواجهة في غزة لتنفيذ حل الدولتين والدعوة إلى إنشاء ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبعد من ذلك، واصفا القصف الصهيوني للمدنيين في غزة بأنه تصرفات "تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس". ويشير موقف الصين في استخدام حق النقض "الفتيو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات أميركية بشأن الحرب على غزة إلى حرص الصين على التمسك بنهجها بعدم الانحياز لأي من جانبي الصراع وفي نفس الوقت المحافظة على التباين مع الموقف الأميركي.
مؤتمر للسلام
مؤخرا، دعت وزارة الخارجية الصينية، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد شددت في وقت سابق على أن الأولوية القصوى هي وقف إطلاق النار وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة ومنع كارثة إنسانية واسعة بغزة.
وقالت الخارجية الصينية، "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة، وندين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي". كما أعربت عن صدمتها من الهجمات على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة. لم تكن هذه المرة الأولى التي تدعو فيها الصين لعقد مؤتمر دولي للسلام، إلا أن دعواتها السابقة لم تأخذ حيز التنفيذ ولم تلقى الاستجابة المطلوبة من جانب الاحتلال والأطراف الدولية الرئيسية. واقتصر الترحيب على الجانب الفلسطيني، الذي يرى في ذلك مجاملة للصين كطرف دولي مهم ما يزال يدعو لحل الدولتين الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية.
تدرك بكين حجم التعقيدات التي تعتري الصراع في الشرق الأوسط، وأن الدخول في أتون هذا الصراع يتطلب انخراطا أوسع للصين في السياسة الشرق أوسطية التي تهيمن عليها بشكل واسع الولايات المتحدة. إلا أن دعوات الصين المتكررة لعقد مؤتمر دولي للسلام يأتي في سياق إثبات سياستها الدولية المنافسة لواشنطن وتجاوز الاحتكار الذي تمارسه الأخيرة في الملفات الدولية.
أوراق الصين
ومع ذلك، فإن لدى الصين عددا من الأوراق يمكن أن تطرحها في الدفع قدما نحو مقاربتها، حيث تربطها علاقات جيدة مع الفلسطينيين والدول العربية في المنطقة كالسعودية ومصر وقطر.
في المقابل، فإن العلاقات الصينية الصهيونية ذات الأبعاد الاقتصادية تطورت على السنوات الأخيرة، إلا أن هذه العلاقات تتعرض لضغوط أميركية على الجانب الصهيوني تحول دون تحولها لعلاقات فاعلة.
كما ترتبط الصين علاقات واتفاقات إستراتيجية مع طهران، حيث للأخيرة دور مؤثر في مجمل ملفات المنطقة من بينها القضية الفلسطينية عبر دعمها المتعدد الجوانب المقاومة الفلسطينية.
وكون حركة حماس باتت طرفا رئيسيا لا يمكن تجاوزه في المشهد الفلسطيني والإقليمي، يتطلب ذلك من بكين أن تعزز من علاقتها مع الحركة وترفع من مستوى العلاقات والإعلان عنها حتى تتمكن من لعب دور أكثر فاعلية.
فالعوامل الرئيسية المطلوب توافرها حتى تلعب الصين دورا فاعلا في القضية الفلسطينية، يجب أن تشمل مقاربة صينية تشترك فيها أطراف دولية وإقليمية فاعلة في القضية الفلسطينية.
كما يتطلب ذلك تعبيرا أكثر وضوحا للصين في قدرتها على ممارسة ضغوط على الاحتلال الذي يتصرف كأنه فوق القانون الدولي.
استجابة شبه منعدمة
وقد أظهرت الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة وما ارتكبه الاحتلال من مجاز وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، بالإضافة لاعتداءاته المتواصلة في الضفة الغربية وتوسيعه لخطط الاستيطان وضم أراضي الفلسطينيين أن فرصة قبوله بدعوات بكين لعقد مؤتمر للسلام شبه منعدمة.
كما أن أدوات الصين في الضغط على دولة الاحتلال لا تظهر للعيان نظرا لطبيعة العلاقة بين الجانبين وحداثة تطورها، والدعم الذي يتلقاه الاحتلال من الولايات المتحدة والدول الغربية يجعلها تشعر أنها خارج أي ضغوط.
ويتطلب انخراط الصين في الصراع -وإن كان من بوابة عقد مؤتمر دولي- منها توسيع مقاربتها في عموم منطقة الشرق الأوسط وهو الذي ما زال أمام بكين جهود أكبر لتطويريه خاصة على الصعد الإستراتيجية والأمنية.
مناهضة الغرب
ولا يبدو، حتى الآن، أن الصين تطمح إلى الحلول محل الموقف الأميركي في الشرق الأوسط، ولكنها قد تكون راغبة في الولوج عبر انحياز الولايات المتحدة للاحتلال. فلطالما وظفت بكين انجرار واشنطن المتكرر إلى الصراع في المنطقة.
كما توظف الصين هذه الدعوة ضمن سياستها "الحياد المناهض للغرب" لجذب قاعدة دعم ذات كثافة سكانية عالية وأهمية إستراتيجية.
فالعديد من دول الجنوب العالمي متعاطفة مع فلسطين، وبالتالي فإن الدعوة لمؤتمر للسلام هي قضية يمكن للصين استخدامها لحشد الدعم لقيادتها لدول الجنوب.-(وكالات)

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