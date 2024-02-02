Friday, 02 February 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترقب لصفقة الأسرى.. والاحتلال يواصل استهداف مستشفيات غزة

2/2/2024 2:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق مختلفة بالقطاع، في ظل اشتباكات مستمرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في عدد من المحاور.
وقالت وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة، موازاة مع إعلانها ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 27 ألفا و131، فيما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66 ألفا و287.
وبينما يسود الترقب لما ستسفر عنه المساعي الرامية للتوصل لصفقة تبادل للأسرى قد تمهد لوقف الحرب، تتفاقم الخلافات داخل حكومة الحرب الصهيونية في ظل تهديد شركاء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب.
وشهدت الضفة الغربية اقتحامات صهيونية لمناطق مختلفة، وأقام الاحتلال حواجز عسكرية في القدس ومنع أعدادا كبيرة من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وأدى 13 ألف مصل فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال حالت دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.
كما تواصل قوات الاحتلال قصف واستهداف المستشفيات في غزة على وجه الخصوص.
فقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مقره بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس مستمران.
وأفادت الجمعية بأن حياة مرضى الكلى في مستشفى الأمل باتت في خطر، جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار.
كما أشار بيان الجمعية إلى أن مخزون الأكسجين في المستشفى أوشك على النفاد مرة أخرى.
وقال الهلال الأحمر إن طواقمه عاجزة عن نقل المصابين إلى مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب استمرار إطلاق النار.
وواصلت قوات الاحتلال محاصرة المستشفيات، ولا سيما مستشفى الأمل ومستشفى ناصر، وتعمد طائراته المسيّرة إلى استهداف أي جسم يتحرك في هذه المناطق.
وقصفت قوات الاحتلال قصفت مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف أوقع شهداء وجرحى.
ودمر قصفا جويا صهيونيا منزلا شرق خان يونس، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف ومتواصل للمناطق الغربية من مدينة غزة.
وفي وقت سابق، وصلت جثامين 15 شهيدا إلى مجمع ناصر ومستشفى الأمل بعد قصف صهيوني لمناطق في خان يونس.
وتركت قوات الاحتلال خلفها دمارا كبيرا في مخيم خان يونس بعد انسحابها منه. كما انتشل السكان جثث العديد من الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم في الأيام الماضية.
في هذه الأثناء، قال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في مكتبها بالضفة الغربية وغزة، إن قرابة 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة جراء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذ النسبة عالية جدا بالنسبة لمكان يتجاوز عدد سكانه المليونين بقليل.
وأشار بيبركورن إلى أن أهالي قطاع غزة يعانون من ظروف كارثية ويحاولون أن يجدوا مكانا آمنا وبعض الطعام والشراب، بالإضافة إلى ذلك تفشي الأمراض الناجمة عن سوء التغذية والنظافة والعوامل الطبيعية الأخرى.
وأكد المتحدث أن العمليات العسكرية الصهيونية فاقمت من ظروف عمل المستشفيات وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى شمال القطاع.
آخر ملاذ
وعلى صعيد متصل، قصفت قوات الاحتلال مشارف رفح، وهي آخر ملاذ بالطرف الجنوبي من قطاع غزة أمس.
وقال النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر إنهم يخشون هجوما جديدا فيما لم يتبق لهم مكان يفرون إليه.
وباعتبارها الجزء الوحيد من غزة الذي تصله المساعدات الغذائية والطبية المحدودة التي تتدفق عبر الحدود، أصبحت رفح والأجزاء المجاورة من خان يونس منطقة تعج بالخيام المؤقتة.
وقال وزير الحرب المتطرف يوآف غالانت إن القوات ستتحول الآن إلى رفح، والتي تعد -إلى جانب دير البلح- من بين آخر المناطق المتبقية التي لم تقتحمها، في هجوم مستمر منذ نحو 4 أشهر.
أطفال بلا عائلة
من جانب آخر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تفيد بأن 17 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم. ودعت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم يزداد قتامة يوما بعد آخر.
وأوضح جوناثان كريكس، مدير التواصل في المنظمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن أكثر من مليون طفل فلسطيني بالقطاع يحتاجون إلى دعم في مجال الصحة النفسية بسبب معاناتهم من مستويات عالية من مشاعر القلق المتواصل وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم ويشعرون بالذعر كلما سمعوا صوت انفجار. وأردف المسؤول بالمنظمة "نقدر أن جميع الأطفال تقريبا في غزة اليوم يحتاجون إلى دعم في مجال الصحة النفسية".

MENAFN02022024000072011014ID1107803308

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث