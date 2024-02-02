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مجلس الشيوخ الأميركي يخاطب بايدن بشأن مساعدات غزة

2/2/2024 2:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حثّ 25 ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن على تشجيع الإسرائيليين على اتخاذ 5 خطوات لمضاعفة المساعدات لقطاع غزة.
وتشمل الخطوات فتح معبر إيريز، وتسهيل التفتيش بمعبري رفح وكرم أبو سالم، وفتح طرق إضافية عبر الضفة والأردن والبحر.-(وكالات)

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