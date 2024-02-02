مجلس الشيوخ الأميركي يخاطب بايدن بشأن مساعدات غزة

مجلس الشيوخ الأميركي يخاطب بايدن بشأن مساعدات غزة
التاريخ
2/2/2024 2:27:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حثّ 25 ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن على تشجيع الإسرائيليين على اتخاذ 5 خطوات لمضاعفة المساعدات لقطاع غزة.
وتشمل الخطوات فتح معبر إيريز، وتسهيل التفتيش بمعبري رفح وكرم أبو سالم، وفتح طرق إضافية عبر الضفة والأردن والبحر.-(وكالات)
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