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هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

2/2/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زياد ماجد* - (أوريان 21) 9 كانون الثاني (يناير) 2024

نادراً ما تستخدم الصحافة الفرنسية والغربية مصطلح "الإبادة الجماعية" في إطار حديثها عما يجري في غزة. وإذا ما فعلت، فإنها تضعه بين قوسي تحفظ لتشير إلى ما في استخدامه من مغالاة. لكن الرجوع إلى القانون الدولي لا يترك مجالاً للشك في صلاحية هذا التعبير وارتباطه الوثيق بالمجازر الجارية في غرة. وقد قدمت جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة السعي إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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منذ أن شنت إسرائيل حربها الأكثر وحشية على فلسطينيي غزة (على إثر هجوم حماس ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول (أكتوبر)) 2023 (1)، تحول القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في وسائل الإعلام وتصريحات المتحدثين باسم معظم الحكومات الغربية إلى مجرد وجهات نظر وآراء تبثها الشاشات ويخوض فيها أشخاص غير مختصين. وقد نتج عن ذلك استخدام مصطلحات ومفاهيم ذات معان محددة كـ"جريمة حرب" أو "جريمة ضد الإنسانية" أو "تطهير عرقي" أو "إبادة جماعية" على نحو عشوائي، تارة لوصف حالات معينة، وغالباً لنفي أو رفض تطابقها مع الواقع في غزة. وهذا ما يدعونا إلى التذكير بتعريفات هذه الجرائم ثم التحقق من إمكانية تطابقها مع وقائع الحرب الإسرائيلية في القطاع.
تحرك المنظمات الدولية
يقدم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تعريفاً مفصلاً لجرائم الحرب. ويقسمانها إلى ثلاث فئات تغطي الانتهاكات كافة لاتفاقيات جنيف الموقع عليها في العام 1949، والقابلة للحدوث خلال العمليات الحربية، سواء كان ذلك في إطار الصراعات الدولية أو الصراعات المحلية والأهلية.
بالاعتماد على ذلك، تعتبر الأفعال الآتية جرائم حرب: أي قتل متعمد وأي استهداف للمدنيين بصفتهم هذه، أو أي اعتداء على ممتلكاتهم ومؤسساتهم الصحية والتعليمية والدينية، أو أي فعل يعرضهم للجوع ويمنع المساعدات الإنسانية عنهم، وأي هجوم واسع النطاق على المدن والبلدات من دون مبرر عسكري، أو أي سوء معاملة للأسرى والمحتجزين أو غير المقاتلين -أو حتى المقاتلين إذا ألقوا السلاح- أو أي نقل أو إبعاد ممنهج وقسري للسكان، أو أي اعتداء غير مبرر على مراكز أممية أو على ممثلين أمميين أو على منظمات حفظ السلام والمنظمات الإنسانية، وكذلك أي استخدام للأسلحة المحظورة دولياً.
وعليه، وبناءً على نص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد أشار العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية، مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"أطباء بلا حدود" و"أطباء العالم" و"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في الشرق الأوسط و"منظمة الصحة العالمية"، إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، مطالبين بالتحقيق في هذه الأعمال. وشملت الجرائم التي ارتُكبت استهداف عاملين في منظمات تابعة للأمم المتحدة مما أدى إلى مقتل العشرات منهم.
ومن جانبها، أعربت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عن بالغ قلقها من الأفعال والإجراءات العسكرية الإسرائيلية المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، ويعد تصريحها نادراً، حيث أنها لا تصدر في العادة مواقف علنية من هذا النوع. ولعل ما يفسر تصريحها هذه المرة هو حجم الانتهاكات الإسرائيلية.
الجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمة الفصل العنصري
يمكن للجرائم ضد الإنسانية أن ترتكب أثناء الأعمال الحربية أو خارجها، أي بمنأى عن ساحات القتال. وبالاستناد إلى المادة السابعة من نظام روما الأساسي، فهي تعرف على النحو الآتي:
(أ) القتل العمد،
(ب) الإعدام الجماعي،
(ج) الاسترقاق،
(د) تهجير السكان أو النقل القسري للسكان،
(هـ) السجن أو الحرمان الجسيم من الحرية البدنية بما يتنافى مع الأحكام الأساسية للقانون الدولي،
(و) التعذيب،
(ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي المماثلة،
(ح) اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها،
(ط) الاختفاء القسري للأشخاص،
(ي) جريمة الفصل العنصري،
(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية للمدنيين.
وبالاستناد إلى هذا التعريف، يمكننا الإشارة إلى وجود أدلة صريحة تؤيد القول بأن إسرائيل قد ارتكبت -وترتكب- جرائم ضد الإنسانية في الحرب الحالية على غزة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداء واسع النطاق أو الممنهج الذي يستهدف السكان المدنيين، عن سابق معرفة وتعمد، وبالأفعال اللاإنسانية "التي تسبب عمداً معاناة شديدة أو أذى خطيراً يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية للمدنيين"، وبالتهجير القسري للسكان. ويسري الأمر نفسه على الضفة الغربية والقدس الشرقية لجهة ارتكاب إسرائيل فيهما جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد).
الإبادة السياسية والحضرية والسكنية
بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من جهة، وجرائم الإبادة الجماعية من جهة ثانية، أدخلت العلوم السياسية مصطلحات جديدة أُلحقت بجزئها الثاني عبارة "cide" ذات الأصل اللاتيني والتي تعني القتل، وقد نُقلت إلى العربية بتعبير "إبادة" -مثل "الإبادة السياسية" لترجمة politicide. ويشير هذا المصطلح إلى منهج إجرامي تنفذه الدولة -أو أي كيان يمتلك السلطة- ضد خصومها لإبادتهم سياسياً أو لإزالة مجالاتهم العامة والخاصة من الوجود.
على هذا الأساس تم في السبعينيات تبني مفهوم الإبادة السياسية (أو، حرفياً، "القتل السياسي") في إشارة إلى "إبادة" مجموعات من الأشخاص تجمعهم هوية سياسية مشتركة (من دون أن تكون لهذه الهوية صبغة إثنية أو عرقية بالضرورة). ثم ما لبث هذا المفهوم أن تطور لاحقاً ليصف الأفعال التي تهدف إلى إزالة الشروط المادية التي يرتكز إليها وجود كيانٍ سياسي ما. وقد استُخدم المصطلح، على سبيل المثال، لوصف السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين عشية انتفاضتهم الثانية في العام 2000 وخلالها، عندما بدا أن إسرائيل كانت تهدف إلى إزالة شروط ومستلزمات قيام الكيانية الفلسطينية. وهذا بطبيعة الحال ما تقوم به إسرائيل تكراراً اليوم.
قبل سنوات عدة، انتشر استخدام تعبير "الإبادة الحضرية" urbicide لوصف حالات استُهدفت فيها المجالات الحضرية لتدميرها أو لجعلها غير قابلة للسكن والعيش على مدى سنين طويلة. وقد اقتُرح استخدام هذا المصطلح لوصف الهجمات الروسية على مدينة غروزني في العام 2001 خلال الحرب الشيشانية الثانية، ثم لوصف الهجمات الإسرائيلية على أحد أحياء ضاحية بيروت الجنوبية في العام 2006 أثناء الحرب مع "حزب الله"، ثم خلال هجمات الجيش السوري وروسيا على حمص وأحياء حلب الشرقية في سورية بين الأعوام 2012 و2017، وأخيراً اليوم من جديد لوصف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحديثاً، استخدم بعض الباحثين تعبير "إبادة المساكن" domicide لوصف السياسة الإسرائيلية متعاظمة القسوة ضد الفلسطينيين، والمتجسدة في استهداف أماكن إقامتهم الخاصة أو الحميمة، بقصد حرمانهم من حياة مستقرة في فضاء محدد المعالم جغرافياً وعاطفياً، برموزه العامة والخاصة، وتحويل التهجير والعيش المؤقت إلى جزء لا يتجزأ من نمط حياتهم.
يقودنا كل ما سبق إلى الاقتراب تدريجياً من التطرق للسؤال الأكثر إثارة للجدل في الأوساط السياسية، والذي يتفادى طرحه قسم من القانونيين والأكاديميين -خشية تعرضهم للضغط أو الابتزاز. والسؤال هو: هل يمكن لتعريف الإبادة الجماعية بكل معانيه ومحمولاته، تاريخاً وذاكرةً، أن ينطبق على الأوضاع الراهنة في قطاع غزة؟
إثبات ارتكاب الجريمة عن عمد
تم تعريف جريمة "الإبادة الجماعية" في "الاتفاقية الأولى لمكافحة الإبادة الجماعية" التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، لتدخل حيز التنفيذ في العام 1951، ثم في عدد من النصوص الأممية وفي نظام روما الأساسي تحت المادة السادسة. وينص التعريف على ما يلي:
تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال الآتية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
من ناحية أخرى، تؤكد "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي صادقت عليها 153 دولة، أن "الإبادة الجماعية قد تُرتكب ضد جزء من جماعة بصفتها هذه (بما في ذلك داخل منطقة جغرافية محددة)".
بالاستناد إلى ما تم توثيقه والإبلاغ عنه في قطاع غزة، وبالرجوع إلى اتساع مدى القصف التخريبي الموثق وإلى الاستهداف المباشر للفلسطينيين (بصفتهم هذه) في منطقة محددة عبر ممارسة القتل والحصار وأشكال التعذيب الجماعي الجسدي والنفسي والعقلي بحقهم، وتدمير شروط المعيشة عبر قطع المياه الجزئي أو الكلي والكهرباء والوقود ووسائل التواصل وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية (الغذائية والطبية) الكلي أو الجزئي، وقصف المشافي وعربات الإسعاف، وموت المرضى والأطفال لعدم التمكن من إسعافهم، فقد أصبح من الممكن تسجيل العديد من العناصر التي تُبين أن إسرائيل تضع موضع التنفيذ عملية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
تشير معطيات وزارة الصحة في غزة، الى أن القصف الإسرائيلي تسبب، حتى تاريخه، بقتل 18.205 فلسطينيين (بين 7 تشرين الأول (أكتوبر) و11 كانون الأول (ديسمبر) 2023)، بينهم 7.000 طفل و5.000 امرأة، بالإضافة الى فقدان أكثر من 7.000 شخص ممن قضوا تحت الانقاض أو انقطعت أخبارهم، فضلاً عن إصابة 49.000 ألف شخص بجروح مختلفة (من بينها بتر أعضاء). وبحسب تقديرات الحكومة في غزة، فقد دمرت القوات الإسرائيلية كلياً أو جزئياً أكثر من 60 في المائة من مساكن قطاع غزة، واستهدفت بالقصف 262 مسجداً وثلاث كنائس. كما قصفت 27 مستشفى و55 مؤسسة صحية، إضافة الى 55 سيارة إسعاف أخرجت معظمها من الخدمة. وفي الوقت نفسه، أعلنت المنظمات الأممية والإنسانية عن سقوط أكثر من 100 قتيل بين عامل وطبيب وموظف في صفوفها نتيجة للقصف الإسرائيلي. كما تم تسجيل مقتل 86 صحفياً استُهدف الكثير منهم بالنيران الإسرائيلية المباشرة.
سوف يتطلب الجزم بحصول إبادة جماعية بصفتها هذه أيضاً إثبات شرط التعمد المسبق. وهنا يكمن عادةً جوهر الصعوبة، إذ غالباً ما يتعذر التحقق من البراهين التي تؤكد أن منفذي الأفعال المعنية قد أرادوا إهلاك جماعة (قومية، اثنية، عرقية أو دينية) كلياً أو جزئياً. ذلك أن أحكام القضاء تربط هذا التعمد بوجود خطة أو سياسة مبيتة، من قبل الدولة أو الكيان المعني.
يعتبر عددٌ من القانونيين أن التصريحات الرسمية الإسرائيلية والنداءات التي تحث صراحة على الانتقام الجماعي وعلى قتل الفلسطينيين -بصفتهم الفلسطينية- من جهة، وقرارات تشديد الحصار على غزة بوضع قوائم للمواد المحظور إدخالها، كما فعل وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وهو يدرك استحالة العيش من دونها (كالماء والكهرباء والوقود) من جهة ثانية، إضافة الى تنفيذ هذه القرارات من قبل الجيش الإسرائيلي، من شأنها أن تثبت إرادة الإبادة والمباشرة في تنفيذها. ويمكننا أن نعثر أيضاً على وجود "نزعة إبادية" متكررة في خطابات حكومة بنيامين نتنياهو الرسمية، وعلى لسان بعض الوزراء ونواب الأغلبية -وهي خطابات مثبتة بالصوت والصورة ومدونة ومنشورة صحفياً- منها على سبيل المثال، الدعوة إلى "حرب ضد قوى الشر والبربرية"، ونزع البعد الإنساني عن الفلسطينيين ونعتهم بالحيوانات، والادعاء بعدم وجود مدنيين في القطاع، أو إعلان أنه لا وجود هناك سوى لـ"إرهابيي حماس" أو "متعاطفين مع إرهابيي حماس"، أو الدعوة الى استخدام أسلحة نووية ضد الغزيين إذا اقتضى الأمر، أو إلى ترحيل الناجين من الموت إلى مصر (وإلى دول أخرى)، أو هدم غزة وتحويلها إلى "ملعب كرة قدم كبير".
كان المؤرخ الإسرائيلي المتخصص في دراسات الهولوكوست، راز سيجيف، هو أول من أشار إلى أننا نواجه حالة دراسية نموذجية للإبادة الجماعية، بعد أن ذكر بوجود إرادة واضحة لاقتراف جريمة الإبادة لدى الطرف الإسرائيلي سبقت ورافقت "الإقدام على التنفيذ".(2)
كما استقال مدير مكتب "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة" في نيويورك، غريك مخيبر، من منصبه احتجاجاً على الصمت الدولي إزاء "حالة سافرة من الإبادة الجماعية في غزة". وفي السياق ذاته، حذر تسعة خبراء أمميين في رسالة لهم من أن العنف العسكري الإسرائيلي ونوايا بعض المسؤولين في تل أبيب تشكل "تهديداً بالإبادة الجماعية للسكان الفلسطينيين". ومن جانبه، أكد المدعي العام في "المحكمة الجنائية الدولية" السابق، لويس مورينو أوكامبو، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل قد تشكل حالة إبادة جماعية (3).
ونشر عشرات من الجامعيين الفلسطينيين والعرب، وكذلك الأفارقة والآسيويين والأميركيين والأوربيين، في الأسابيع الأخيرة مقالات ونصوصاً تعبر عن مواقف مشابهة. وطالب عدد منهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحقيق في الجرائم الاسرائيلية. كما قدمت خمس دول (جنوب أفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، جزر القمر وجيبوتي) طلباً الى خان نفسه تطالب فيه المحكمة بـ"التحقيق في جرائم إبادة جماعية ممكنة تقترفها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية".
ولا بد أن نضيف هنا أن معظم الدول والمسؤولين السياسيين يحذرون من استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" كي لا يصبح ملزماً لهم، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة التي وقعوا عليها، التحرك "للحيلولة دون وقوع الإبادة" أو "لإيقافها الفوري". وهذا ما لا يدخل راهناً ضمن جدول أعمالهم.
ختاماً، بوسعنا الجزم بأنه لم يسبق لنزاع أن جمع مثل هذا الكم من الجرائم والانتهاكات والفظائع في رقعة جغرافية ضيقة لا تبلغ مساحتها أكثر من 360 كيلومتراً مربعاً وفي فترة وجيزة كهذه. وهو ما يشي بـ"الطابع الإبادي" لهذه الحرب، ويحض على التفكير ملياً وبعمق بما تنذر به الحروب المستقبلية من توحش ومن انتهاكات متمادية للقانون الدولي الإنساني. والمفارقة أن هذا الإنذار الخطير يحدث في وقت ظننا فيه أن تقدم الأنظمة التشريعية الدولية وتزايد التحقيقات وتوثيقات الوقائع المرئية مباشرة من الميدان سيحدان من التوحش والانتهاكات. فإذا بالعكس يحصل في غزة.

*زياد ماجد: كاتب وباحث سياسي لبناني-فرنسي، أستاذ جامعي. من أحدث كتبه (بالفرنسية) "في رأس بشار الأسد" بمشاركة صبحي حديدي وفاروق مردم بيك، (دار آكت سود، 2018). ترجم المقال من الفرنسية خلدون جاويش حجة، مستشار مستقل سابق لمنظمة الأونسكو.
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مراجع:
(1) سبق أن شنت إسرائيل أربع حروب على قطاع غزة منذ أن فرضت عليه الحصار العام 2007: في العامين 2008-2009، في العام 2012، في العام 2014، وفي العام 2021. أدت هذه الحروب الى مقتل أكثر من 4500 مدني فلسطيني.
(2) مقابلة سيجيف في برنامج "الديمقراطية الآن" Democracy Now.
(3) اعتبر أوكامبو في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 أن حرب إسرائيل منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) وعملية حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) تحملان كلتاهما خصائص إبادية، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل حولت قطاع غزة منذ بدء حصاره قبل سنوات إلى أرض إبادة محتملة.
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ملحق:
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
إن الأطراف المتعاقدة:
إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.
فإنها تتفق على ما يلي:
المادة الأولى
تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة الثانية
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال الآتية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المادة الثالثة
يعاقب على الأفعال الآتية:
(أ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة الرابعة
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
المادة الخامسة
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة السادسة
يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة السابعة
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة الثامنة
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة التاسعة
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة العاشرة
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
المادة الحادية عشرة
تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1949، متاحة للتوقيع باسم أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأي دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أي دولة عضو في الأمم المتحدة وأي دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثانية عشرة
لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الثالثة عشرة
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.
المادة الرابعة عشرة
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة الخامسة عشرة
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة السادسة عشرة
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة السابعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
(د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
(و) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.
المادة الثامنة عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة التاسعة عشرة
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

MENAFN02022024000072011014ID1107803306

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