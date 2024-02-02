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إجازة الأمومة.. هل تشكل عبئا على أصحاب العمل أم تعزز النمو الاقتصادي ؟

2/2/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - في الوقت الذي لا يفضل فيه بعض أرباب العمل توظيف سيدات، سواء كن أمهات أو يخططن للإنجاب، معتقدين أن ذلك يفاقم من تكاليف العمل المرتبطة بإجازة الأمومة، تطالب ناشطات ومتخصصات بشؤون المرأة زيادة أيام تلك الإجازة، لما لها من فائدة على الأسرة وصاحب العمل.
ولفتن في تصريحات لـ"الغد" إلى أن تلك "الحجة من أصحاب العمل ليست صائبة، كون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي من تدفع راتب الأم خلال إجازتها، وبالتالي ليس هناك كلف على الشركات والمؤسسات التي توظف النساء".
وأكدن أن زيادة إجازة الأمومة تخلق بيئة عمل مناسبة تشجع النساء لدخول سوق العمل، وبالتالي لن يؤثر ذلك على نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد.
تعتبر مشاركة المرأة الأردنية في العملية التنموية وتعزيز دورها وتمكينها شرط من شروط العدالة الاجتماعية التي يجب العمل على تنفيذها، بهدف بناء مجتمع منتج وعادل ومتقدم وتحقيق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي.
ووفقا لورقة أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني في عام 2021 تشير إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل الأردني البالغة 14.9 %، قليلة إذا تمت مقارنتها بنظيرتها عند الذكور، والبالغة 53.5 %.
مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، ريم أصلان، أكدت بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر تم عقده مع أطراف الإنتاج الثلاثة ومجلس الأمه بشقيه، وبتنظيم من منظمة العمل الدولية، ومن أهمها زيادة إجازة الأمومه لتصبح 14 أسبوعا على الأقل بدلا من 10 أسابيع، وزيادة إجازة الأبوة إلى 10 أيام بدلا من 3.
ورأت أصلان أن وجود تأمين الأمومة التابع لمؤسسة الضمان ينهي ذرائع أصحاب العمل المتعلقة بعدم تعيين أمهات، تخوفا من إجازة الأمومة، ويتجاوز هذا الموضوع لأن الأجور خلال إجازة الأمومة مغطاة من التأمين، وهذا كان الهدف الأساسي لتأسيس الصندوق.
وفي المادة 70 من قانون العمل، يحق للمرأة العاملة حق الحصول على "إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، مجموع مدتها 10 أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة".
عضو الفريق التنفيذي لمؤسسة "صداقة"، سهر العالول، قالت: "نحن متفقون على موضوع أهمية زيادة إجازة الأمومة، وانعكاس ذلك إيجابيا على الصحة النفسية والإنجابية لدى الأمهات، وأيضا على صحة مواليدهن، وخصوصا أنه كلما زادت فترة قضاء الأم قرب طفلها بعد الولادة، زادت فرصة امتداد الرضاعة الطبيعية بعمرها، وبالتالي فنحن نحمي صحة الطفل والأم".
وأضافت العالول: "إذا أردنا أن نتكلم عن الشق المتعلق بأصحاب العمل، فإن زيادة إجازة الأمومة يقلل الدوران الوظيفي، ويمنع انسحاب النساء من سوق العمل، كون هذه الفترة حرجة جدا من حياة الأم العاملة، خصوصا في الفترة المباشرة بعد ولادة طفلها".
وأوضحت: "في هذه الفترة يكون لدى الأم قلق نفسي عال، وتحتاج صحيا إلى الراحة، وطفلها يكون بحاجتها كثيرا، وبالتالي تضطر مرات كثيرة للانسحاب من سوق العمل، أو تأخد إجازة بدون راتب، وأحيانا أخرى لا تستطيع العمل، وبالتالي تستقيل، وتفقد وظيفتها لكي تكون قرب طفلها".
وقالت: "عندما تزيد جلسة الأمومة، يقل الدوران الوظيفي، وبالتالي تتم المحافظة على رأس المال البشري، وعلى المواهب التي تستثمر فيها الشركات بتنميتها، كما تتم المحافظة على النساء في سوق العمل".
وأوضحت أنه "عندما تكون إجازة الأمومة طويلة وكافية، ترعى الأم طفلها، وبعد ذلك تضعه في حضانات وتقلل العبء الرعائي بشكل كبير، وبذلك يزداد عدد النساء الملتحقات بالعمل، وكلما زاد عدد النساء في سوق العمل واقترب من عدد الرجال، زاد المدخول على الناتج الوطني المحلي".
ولفتت العالول إلى دراسة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أنه "كلما اقتربت نسبة الرجال في سوق العمل من نسبة النساء يزداد الدخل سنويا على الناتج القومي المحلي".
وبالتالي، بحسب العالول، فإن الفوائد على أصحاب العمل هي تقليل الدوران الوظيفي، والمحافظة على رأس المال البشري، وأيضا ضمان تركيز النساء لدى عودتهن إلى سوق العمل بعد فترة كافية من إجازة الأمومة، ولن يكون هنالك قلق على العمل، ولن تقل الإنتاجية في مكان العمل.
وتطرقت إلى أهمية إجازة الأمومة لحقوق الأمهات العاملات، وهذا أمر مفروغ منه كونه يخلق بيئة عمل جاذبة ونحافظ فيها على حقوق النساء العاملات، وهذه البيئة تجلب كوادر بشرية مؤهلة.
والأمر الأهم، في رأي العالول، أن إجازة الأمومة لا تكلف أصحاب العمل، كونه وفق قانون الضمان الاجتماعي في صندوق تأمينات الأمومة هو من يتحمل تكلفة راتب الأم أثناء إجازة الأمومة وليس أصحاب العمل، وبالتالي لن يتكلفوا عبء ماليا إضافيا.
وأكدت المطالب المتعلقة بتوسيع دعم الأمهات والأسر بشكل عام فيما يتعلق بدعم إنشاء الحضانات، وأيضا دعم قطاع الرعاية، وتوسعة هذا الدعم سواء للقطاع نفسه بشكل مباشر أو للأسر المستفيدة من هذا الدعم، على أساس أنها تستطيع بعد ذلك إلحاق أطفالها بالحضانات، وبالتالي تخفيف العبء الرعائي بعد إجازة الأمومة.
ولفت العالول أيضا إلى السعي بشكل أكثر لتحقيق العدالة لإجازة الأمومة، ولتصبح إجازة الوالدين مشتركة عبر إعطاء الآباء أيضا الحق بأخد إجازات كافية.

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