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بحضور ولي العهد.. النشامى يكتب التاريخ ببلوغ نصف نهائي آسيا

2/2/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا تاريخيا غير مسبوق في نهائيات كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، الجمعة، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بافتتاح منافسات الدور ربع النهائي.
وشهدت المباراة حضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برفقة سمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، في المنصة الرسمية بستاد أحمد بن علي، كما تواجد ولي العهد على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، حيث وجه التهنئة للاعبين على إنجازهم التاريخي، وكتب على حسابه بمنصة“إنستجرام”:“مبارك للنشامى.. أفرحتم الأردنيين جميعا”.
وهنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، نشامى المنتخب الوطني، وقالت الملكة في منشور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي“x”:“ألف مبروك للنشامى!”.
وصعد“النشامى” لنصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، بعد 4 مشاركات سابقة في الأعوام 2004 و2011، 2015 و2019، لم يتمكن خلالها المنتخب من تخطي دور ربع النهائي في مناسبتين.
ويلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد أحمد بن علي، مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تخطى المنتخب الأسترالي 2-1 أمس أيضا بعد التمديد شوطين إضافيين، علما بأن الفريقين تواجها في الدور الأول من البطولة، في لقاء انتهى بالتعادل 2-2.
وتقام اليوم أيضا مواجهتان لحساب الدور ربع النهائي، إذ يواجه منتخب اليابان نظيره إيران على ستاد المدينة التعليمية عند الساعة الثانية والنصف مساء، فيما تلعب قطر صاحبة الضيافة أمام أوزبكستان عند الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد البيت.
الأردن 1 طاجيكستان 0
 مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، رجائي عايد (فادي عوض)، نور الدين الروابدة (إبراهيم سعادة)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، موسى التعمري (يوسف أبو جلبوش“صيصا”)، علي علوان ويزن النعيمات (أنس العوضات).
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).
مثل طاجيكستان: رستم يتيموف، زوير جورابايف، مانوتشير سافاروف، وحدت حنونوف، أكثم نازاروف، إحسان بانشانبي، شيرفوني ماباتشويف، أليشير شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف، أليشير جليلوف (نور الدين حمروكولوف) وشهروم سامييف (رستم سايروف - عليدزهوني عيني).
المدير الفني: بيتار سيجرت (كرواتيا)
 الحكام: حكم الساحة مينج فو (الصين)، المساعد الأول زهو في (الصين)، المساعد الثاني شينج زهانج (الصين)، والحكم الرابع يوسوكي أراكي (اليابان).
الإنذارات: سالم العجالين، رجائي عايد، علي علوان (الأردن) أليشير شوكوروف (طاجيكستان)
سيناريو الهدف
- نفذ لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليودعها المدافع الطاجيكي وحدت حنونوف في الشباك هدفا ذاتيا وسط مشاركة اللاعب عبد الله نصيب“ديارا” بالكرة (66).
فرص المباراة
- خطف النعيمات الكرة من دفاعات طاجيكستان وسدد كرة زاحفة بيسراه من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى (3).
- رفع مرضي كرة على القائم البعيد استقبلها النعيمات من اللمسة الأولى واضعا إياه بالشباك من الخارج (30).
- سدد سافاروف كرة قوية من مسافة بعيدة التقطها أبو ليلى بدون عناء (33).
- أبعد الحارس الطاجيكي تسديدة علوان القوية بعد تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء مع عايد (35).
- تصدى يتيموف لمحاولة النعيمات من مسافة قريبة وحولها لركنية (40).
- استلم علوان الكرة بعد تشتيت خاطئ من دفاعات المنافس وسددها فوق المرمى (45+6).
- أطلق شوكوروف كرة صاروخية لم تعرف طريق لمرمى (52).
- قطع ماباتشويف الكرة من العجالين على حافة منطقة الجزاء وسددها أرضية بجانب مرمى أبو ليلى (54).
- مر النعيمات من دفاعات طاجيكستان ومرر كرة على طبق من ذهب للتعمري الذي سددها بدون تركيز بعيدة عن الخشبات الثلاث (71).
- نجح أبو ليلى بحضور تام في إبعاد تسديدة شوكوروف القوية (74).
نجم اللقاء
حصل لاعب المنتخب الوطني يزن العرب على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب خيارات الاتحاد الآسيوي، بفضل صلابته في مركز الدفاع، والمساهمة في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب والتأهل للدور نصف النهائي.
ومرر العرب خلال المباراة 70 تمريرة بنسبة دقة وصلت إلى 82.9 %، منها 12 تمريرة طويلة و58 تمريرة قصيرة، مع نجاحه في الالتحامات في مناسبتين وآخر هوائي، إلى جانب صناعته لفرصة واحدة، وتشتيته للكرة في 4 مناسبات، ومحاولة افتكاك واحدة ناجحة، وقطعه للكرة في مناسبة أخرى أيضا.
شذرات وكواليس
 - تابع مباراة المنتخب الوطني ومنتخب طاجيكستان 35 ألفا و530 مشجعا من المدرجات.
- حافظ حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى على نظافة شباكه للمرة الثانية في البطولة، بعد الاولى أمام ماليزيا بافتتاح مشوار“النشامى” بالبطولة، ليحقق المنتخب“الكلين شيت” للمرة التاسعة من أصل 20 مباراة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
- حصل لاعبا المنتخب الوطني سالم العجالين وعلي علوان على بطاقة صفراء ثانية لهما في البطولة، بعد أن تلقيا أمام منتخب البحرين في الدور الأول البطاقة الأولى، ليغيبا عن المواجهة المقبل بنصف النهائي الثلاثاء المقبل، فيما تشطب بقية الإنذارات المسجلة بحق جميع اللاعبين سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية.
- تواجد المدافع يزن العرب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان، قبل أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة باليوم التالي، الأمر ذاته حصل في الدور الماضي بعد أن حضر اللاعب نزار الرشدان قبل مواجهة العراق وحصل على الجائزة نفسها.
- قام الإعلام الأردني بتوجيه تحية قوية للمدرب المغربي الحسين عموتة، عقب دخوله لقاعة المؤتمر الصحفي، إذ يعد بالنتيجة الحالية هو المدرب الأكثر كفاءة بتاريخ الكرة الأردنية، رغم تسلمه المهمة في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي.
المؤتمر الصحفي
وصرح عموتة، أن المنتخب لم يكن مرشحا للوصول إلى هذا الدور قبل انطلاقة البطولة، إلا أنه استطاع من خلال الحضور الجماعي والفردي والتكاتف بين عناصر الفريق، تحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.
وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي، أن على المنتخب الإيمان بإمكانياته من أجل مواصلة المسيرة في المسابقة، مفيدا بأن المنتخب سيتأثر بغياب لاعبين مهمين في نصف النهائي وهما علي علوان وسالم العجالين.
وأضاف:“سنحضر الفريق بطريقة جيدة للقاء المقبل، من خلال الاعتماد على الأسلوب الجماعي، والحاجة أيضا للمهارة الفردية عند عدة لاعبين، وأتوقع أن يحقق كل لاعب إضافة حال مشاركته بالمباراة المهمة المقبلة”.
وأوضح عموتة ان تواجد ولي العهد في مواجهة أمس ودعم سمو الأمير علي منذ بداية البطولة، وحضوره باستمرار مع الفريق، ساهم في رفع الحالة المعنوية عند اللاعبين.
وثمن عموتة أيضا، حضور المدرب عبد الله أبو زمع في الطاقم الفني، وزاد:“تخطينا المنتخب الطاجيكي في مواجهة صعبة، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن السر في الفوز جاء بعد طلبي للاعبين باحترام المنافس، والتركيز في كل مباراة على حدة، وعدم المبالغة في الاحتفال بالهدف لكي نبقى منضبطين داخل الملعب”.
من جهته، أكد العرب، بأن الفوز والوصول لهذا الدور أمر تاريخي للكرة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يأت من فراغ، وأن اللاعبين اجتهدوا وأنصتوا لكلام وتعليمات المدرب، وحققوا الفوز في النهاية.
ولفت العرب إلى أنه وزملاءه بذلوا جهدا كبيرا خلال البطولة، وأن الطموح الآن يزداد من دور لآخر، مثمنا دعم ولي العهد وحضوره في المباراة، والاحتفال معهم بأرض الملعب.
وواصل:“نثمن دور الجماهير الأردنية الداعمة لنا منذ بداية البطولة، الطموحات تزداد، لكن الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة، ونتمنى حضور الجمهور القوي في الدور المقبل”.
في الجهة المقابلة، هنأ المدير الفني للمنتخب الطاجيكي بيتار سيجرت المنتخب الوطني قائلا:“لقد استحقوا هذا الفوز، سنحت لنا الفرصة في تسجيل الأهداف، لكن هذه كرة القدم، أثني على جميع لاعبي طاجيكستان والجهد الذي بذلوه في هذه البطولة، وكل الاحترام لجميع الفرق، المنتخب الأردني ممتاز ويستحقون الاستمرار في البطولة”.

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