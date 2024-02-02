الكرك : وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هشال العضايلة
الكرك _ نظمت فعاليات شعبية وحزبيه ونقابية بالكرك اليوم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب إبادة وطرد وتهجير الفلسطيني.
وشارك في الوقفة التي نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك عشرات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
وندد المشاركون بالوقفة باستمرار العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني الشقيق.
وجدد المشاركون مطالبة الحكومات العربية بقطع العلاقات مع الدول الغربية المسانده للعدوان الصهيوني وخصوصا وان شعوب هذه الدول تساند الشعب الفلسطيني الشقيق.
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