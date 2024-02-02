إربد.. مسيرة حاشدة إسنادا لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انطلقت مسيرة من امام مسجد الهاشمي في اربد بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع صمود أهل غزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الاهل في القطاع.
وندد المشاركون في المسيرة، باستمرار العدوان على غزة.
وحيوا صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
واستنكروا استهداف المدنيين والقصف المستمر على شعب غزة الاعزل المحاصر ومنع وصول المساعدات الانسانية لهم خلافا لابسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.
ودعوا العالم والانظمة العربية الى موقف حازم لردع لوقف الاحتلال وايصال المساعدات وان ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة حرب وإبادة بشرية.
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