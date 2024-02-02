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معان : الاحتلال عجز عن إبادة ثقافة المقاومة

2/2/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان ، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير، بوقفة حاشده لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن الكيان الصهيوني المحتل عجز عن إبادة ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني البطل، لأن المقاومة بكافة اشكالها هي حركات تحرر يتبناها أغلب الفلسطينيين الذين تواقون لتحرر بلادهم من اطول وابشع احتلال صهيوني نازي لأرضهم.
وقالوا إن بشريات النصر التي تزف بما حققته فصائل المقاومة من انتصارات ميدانية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ماهي إلا مشاهد تثلج قلوب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية لإذلال العدو والنيل منه، نظير ما اقترفته يداه من تنكيل وقتل وتدمير وتهجير وتطهير عرقي وابادة جماعية بحق المدنيين ، وخاصة الأطفال والنساء في القطاع ومدن فلسطين المحتلة.

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