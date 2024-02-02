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مسيرات التضامن مع غزة.. محاولات إفشال الأونروا انقياد غربي أعمى للمخططات الصهيونية

2/2/2024 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" محافظات -الغد - استنكرت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية في مدن عدة بالمحافظات، الهجمة الغريبة على وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين "الأونروا"، وتعمد تجفيف تمويلها لتعطيل قدرتها على التخفيف من معاناة أبناء فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه أهلها ظروفا صعبة لم يسبق لها مثيل.
واعتبرت هذه الفاعليات، خلال مشاركتها بوقفات ومسيرات شهدتها مدن عدة بالمحافظات بعد صلاة الجمعة أمس، أن محاولات تقويض وتصفية "الأونروا" ما هي إلا انقياد غربي أعمى للمخططات الصهيونية، التي تهدف إلى الوصول للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجددت شعارات رفعها المشاركون، بالصمت الدولي والعربي إزاء استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة واستهداف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم كل معالم الحياة في جريمة لم يشهدها التاريخ.
واستنكرت فاعليات حزبية ونفابية وشعبية الهجمة الغربية على "الأونروا"، ومحاولات تجفيف تمويلها لشل قدرتها على أداء دورها الوظيفي في تخفيف من معاناة أبناء فلسطين، لا سيما في قطاع غزة والذين يواجهون أقصى ظروف الحياة على وجة الكرة الأرضية.
وأكدت الفاعليات في العقبة، في وقفة احتجاجية أقيمت أمام مسجد الحسين بن طلال، استمرار تضامنها مع الأهل في غزة، معتبرة أن هذه الهجمة تضاف الى قائمة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، بهدف تصفيتهم عرقيا ودينيا وتهجيرهم من وطنهم وأرضهم تهجيرا قسريا، في وقت يعانون فيه من أصعب الظروف والأمراض والجوع والقتل المتعمد.
وقال المشاركون في الوقفة، إن انقياد الغرب الأعمى وراء مخططات الحركة الصهيونية يحقق الأهداف الصهوينية في البلاد لوقف مساهمتها في موازنة "الأونروا" ومحاولة لشطب حق العودة وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة في صد العدوان الغاشم على الأهل في غزة لليوم 119 والذي راح ضحيته أكثر من 27 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، إضافة الى إصابة أكثر من 66 ألف مواطن.
وطالب المشاركون في الوقفة، الحكومات العربية، بمقاطعة الكيان الصهيوني ووقف أشكال التطبيع كافة معه، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب، المجتمع الدولي، بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان في غزة وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه أحدث أسلحة البطش بالمدنيين الأبرياء.
وحيا المشاركون الموقف الأردني، ملكا وحكومة وشعبا، ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما تزال النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
وفي الكرك، نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف إبادة وطرد وتهجير الشعب الفلسطيني.
وشارك في الوقفة التي نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك عشرات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية، وهتف المشاركون بعبارات تؤكد موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
وشارك أبناء مدينة معان، في وقف حاشدة أمام مسجد معان الكبير، لتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومقاومة الباسلة، مجددين دعمهم لكل أشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن بشارات النصر التي تزف بما حققته فصائل المقاومة من انتصارات ميدانية ضد جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، ما هي إلا مشاهد تثلج قلوب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية لإذلال العدو والنيل منه، نظير ما اقترفته يداه من تنكيل وقتل وتدمير وتهجير وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء في القطاع ومدن فلسطين المحتلة.
وقالوا، إن الشعب الفلسطيني ما يزال يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء والصمود في قطاع غزة، حيث يتصدى لأشرس هجمة صهيونية ضد شعبنا في القطاع، مكبداً العدو الصهيوني المحتل الخسائر الكبيرة بفعل المقاومة الصلبة والشجاعة.
وأكدوا أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم ما يزال أيضا يتلقى ضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن حققت هذه المعركة نصرا تاريخيا بإعادة الزخم للقضية الفلسطينية التي تصدرت واجهة الأحداث في العالم بأسره لأكثر من ثلاثة أشهر، وأن رسالتها وصلت لشعوب العالم، والدليل هو تزايد الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية، وزيادة عدد المناصرين لها حول العالم، وفي الولايات المتحدة الداعم الأكبر للكيان المحتل.
كما أكدوا أن المعركة كشفت حقيقة أن العدو، بكل القوة والجبروت العسكري، لن يستطيع فرض إرادته على الشعب الفلسطيني، وأن الدعم الأميركي للكيان الصهيوني ثابت ومطلق، ولا تقبل أميركا حتى مجرد بيان يوجه لدولة الاحتلال فيه من النقد أو اللوم، على جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، فالولايات المتحدة توفر للعدو الغطاء المالي والدعم العسكري، ولا يمكن إغفال أن أطفال ونساء غزة يقتلون "بسلاح أميركي".
وشدد المشاركون، على أن الكيان الصهيوني المحتل عجز عن إبادة ثقافة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني البطل، لأن المقاومة بأشكالها كافة هي حركات تحرر يتبناها أغلب الفلسطينيين الذين يعدون تواقين لتحرير بلادهم من أطول وأبشع احتلال صهيوني نازي لأرضهم.
ودعا المشاركون، الحكومات العربية والإسلامية وحكومات الدول الحرة وبرلمانات العالم ومنظمات المجتمع الدولي، الى وقف فوري لإطلاق النار على الشعب الفلسطيني وحمايته من القصف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه وتحقيق مصيره في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لإنهاء الصراع القائم منذ أكثر من 7 عقود بين شعب تحت الاحتلال وبين كيان عدواني احتلالي ينتهج سياسة القتل والتهجير والاستيطان ويحظى بدعم ورعاية من دول المنظومة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وانطقلت مسيرة من أمام مسجد الهاشمي في إربد، تضامنا مع صمود أهل غزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأبرياء في القطاع.
وندد المشاركون في المسيرة، باستمرار العدوان على غزة، محيين صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني الوحشي.
واستنكروا استهداف المدنيين والقصف المستمر على شعب غزة الأعزل المحاصر، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية. ودعوا العالم إلى موقف حازم لردع جبروت الاحتلال ووقف العدوان وإيصال المساعدات.

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