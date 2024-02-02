كتب تتمحور حول الصراعات السياسية - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles
صراع الرؤى: الأصول الأيديولوجية للصراعات السياسية
في كتاب مثير يفسر توماس سويل، وهو عالم اقتصاد أمريكي ومنظِّر اجتماعي، عمل كزميل أقدم لدى معهد هووفر بجامعة ستانفورد، أن الخلافات في السياسة تنشأ من مصادر عدة، ولكن الصراعات التي تستمر لأجيال أو قرون تظهر نمطًا ثابتًا بشكل ملحوظ.
في كتابه، يحلل توماس سويل هذا النمط، ويرى أن الصراعات السياسية الكبرى في يومنا هذا تعكس رؤيتين مهيمنتين ومتضاربتين لطبيعة الإنسان وإمكاناته.
يفترض سويل انقسامًا بين الرؤى ((المقيدة)) و((غير المقيدة)) لطبيعة الإنسان وقدراته الأخلاقية والعقلية. في الرؤية المقيدة لدى الإنسان قيود لا يمكن إزالتها. من الناحية الأخلاقية، الإنسان أناني، كل واحد يهتم في المقام الأول بمصلحته الذاتية. وهذا ليس مؤسفًا ولا قابلًا للتغيير.
وعلى نحو مماثل، فإن ((معارف أي فرد غير كافية على الإطلاق لاتخاذ القرار الاجتماعي)).
في الرؤية غير المقيدة، تكون الطبيعة الأخلاقية للإنسان ((سخية وشهمة)). والقدرة الفكرية للإنسان أيضًا محدودة ولكنها ((غير محددة)). في هذا الرأي، يشير سويل إلى أن ((المعرفة مرادفة للعقلانية الواضحة))، وهو نوع من المعرفة الخالدة للمثقفين الإنسانيين.
في الرؤية المقيدة، تنتج المنافع الاجتماعية من التأثيرات النظامية للأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية الفردية ضمن الحدود التي يفرضها القانون والعرف. تظهر التأثيرات المفيدة بشكل غير مقصود إلى حد كبير. من المرجح أن تكون النوايا الحسنة خطيرة بشكل إيجابي عندما تُفرض على المجتمع من خلال الثقة المفرطة لدى الرجال المعيبين بطبيعتهم.
في الرؤية غير المقيدة، تسمح قدرات الإنسان الأخلاقية والفكرية بتنحية المصلحة الذاتية جانبًا وإنتاج الصالح العام بشكل مباشر.
ويتجلى التناقض بين الرؤى سياسيًا في القبول المقيد لـ((المقايضات)) مقابل الإصرار غير المقيد على ((الحلول)).
للكتاب قيمة هائلة فهو يساعدنا على رؤية ما هو تحت سطح وجهات نظر الآخرين وآراءنا؛ ويمكننا من الفهم والتساؤل بشكل أعمق. والقراء المطلعون على أعمال سويل الأخرى سيعرفون أنه يتجه نحو الطرف ((المقيد)) من الطيف، وهو مناصر قوي للحرية الاقتصادية والسياسية الكلاسيكية. ولكن بدلاً من تشويه معارضيه، يحترم سويل تعقيدات حججهم ورؤاهم (فضلاً عن تلك التي يتفق معها إلى حد كبير) ويعاملهم دون ضغينة.
إنه انتصار نادر لعمل فلسفي أن يوضح الكثير بشكل جيد.
Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln
فريق المنافسين: العبقرية السياسية لأبراهام لنكولن
أحد أكثر الكتب تأثيرًا في الخمسين عامًا الماضية، ((فريق المنافسين)) هو الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر والمؤرخ الرئاسي دوريس كيرنز جودوين، وهو كتاب كلاسيكي حديث عن العبقرية السياسية لأبراهام لنكولن، ورئاسته غير المتوقعة، وحكومته المكونة من خصوم سياسيين سابقين.
في 18 مايو 1860، انتظر ويليام سيوارد، وسالمون بي تشيس، وإدوارد بيتس، وأبراهام لينكولن في مسقط رأسهم نتائج المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في شيكاغو. عندما انتصر لينكولن، شعر منافسوه بالفزع والغضب.
طوال خمسينيات القرن الـ19 المضطربة، سعى كل منهما بقوة إلى الرئاسة، حيث كان الصراع على العبودية يؤدي حتمًا إلى الانفصال والحرب الأهلية. يوضح جودوين أن نجاح لينكولن كان نتيجة لشخصية صاغتها التجارب التي رفعته فوق منافسيه الأكثر امتيازًا وبراعة. لقد فاز لأنه امتلك قدرة غير عادية على وضع نفسه مكان الرجال الآخرين، وتجربة ما يشعرون به، وفهم دوافعهم ورغباتهم.
كانت هذه القدرة هي التي مكنت لينكولن كرئيس من جمع خصومه الساخطين معًا، وإنشاء الحكومة الأكثر غرابة في التاريخ، وتوجيه مواهبهم لمهمة الحفاظ على الاتحاد وكسب الحرب.
نحن ننظر إلى الصراع المرعب الطويل من وجهة نظر البيت الأبيض، حيث يتعامل لينكولن مع جنرالات غير أكفاء، وأعضاء كونجرس معادين، وحكومة صاخبة.
إنه يتغلب على هذه العقبات من خلال كسب احترام منافسيه السابقين.
تتمحور هذه السيرة الذاتية المتعددة الرائعة حول إتقان لينكولن للرجال وكيف شكل الرئاسة الأكثر أهمية في تاريخ الأمة.
Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence--from Domestic Abuse to Political Terror
الصدمة والتعافي: آثار العنف - من العنف المنزلي إلى الإرهاب السياسي
الصدمة والتعافي هو النص التأسيسي لفهم الناجين من الصدمات. ومن خلال وضع التجربة الفردية في إطار سياسي، ترى الطبيبة النفسية جوديث ل. هيرمان أن الصدمة النفسية لا يمكن فصلها عن سياقها الاجتماعي والسياسي. بالاعتماد على أبحاثها الخاصة حول سفاح القربى، بالإضافة إلى الأدبيات الواسعة حول المحاربين القدامى وضحايا الإرهاب السياسي، فإنها تظهر أوجه تشابه مدهشة بين الفظائع الخاصة مثل إساءة معاملة الأطفال والأهوال العامة مثل الحرب.
وأشادت صحيفة نيويورك تايمز بالكتاب باعتباره ((واحدًا من أهم أعمال الطب النفسي التي تم نشرها منذ فرويد)).
((الصدمة والتعافي)) هي قراءة أساسية لأي شخص يسعى إلى فهم كيفية شفائنا.
MENAFN02022024000089011017ID1107803295