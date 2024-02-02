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كتب تتمحور حول الصراعات السياسية - جريدة الوطن السعودية

2/2/2024 2:24:14 PM
(MENAFN- Al Watan) A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles
صراع الرؤى: الأصول الأيديولوجية للصراعات السياسية
في كتاب مثير يفسر توماس سويل، وهو عالم اقتصاد أمريكي ومنظِّر اجتماعي، عمل كزميل أقدم لدى معهد هووفر بجامعة ستانفورد، أن الخلافات في السياسة تنشأ من مصادر عدة، ولكن الصراعات التي تستمر لأجيال أو قرون تظهر نمطًا ثابتًا بشكل ملحوظ.
في كتابه، يحلل توماس سويل هذا النمط، ويرى أن الصراعات السياسية الكبرى في يومنا هذا تعكس رؤيتين مهيمنتين ومتضاربتين لطبيعة الإنسان وإمكاناته.
يفترض سويل انقسامًا بين الرؤى ((المقيدة)) و((غير المقيدة)) لطبيعة الإنسان وقدراته الأخلاقية والعقلية. في الرؤية المقيدة لدى الإنسان قيود لا يمكن إزالتها. من الناحية الأخلاقية، الإنسان أناني، كل واحد يهتم في المقام الأول بمصلحته الذاتية. وهذا ليس مؤسفًا ولا قابلًا للتغيير.
وعلى نحو مماثل، فإن ((معارف أي فرد غير كافية على الإطلاق لاتخاذ القرار الاجتماعي)).
في الرؤية غير المقيدة، تكون الطبيعة الأخلاقية للإنسان ((سخية وشهمة)). والقدرة الفكرية للإنسان أيضًا محدودة ولكنها ((غير محددة)). في هذا الرأي، يشير سويل إلى أن ((المعرفة مرادفة للعقلانية الواضحة))، وهو نوع من المعرفة الخالدة للمثقفين الإنسانيين.
في الرؤية المقيدة، تنتج المنافع الاجتماعية من التأثيرات النظامية للأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية الفردية ضمن الحدود التي يفرضها القانون والعرف. تظهر التأثيرات المفيدة بشكل غير مقصود إلى حد كبير. من المرجح أن تكون النوايا الحسنة خطيرة بشكل إيجابي عندما تُفرض على المجتمع من خلال الثقة المفرطة لدى الرجال المعيبين بطبيعتهم.
في الرؤية غير المقيدة، تسمح قدرات الإنسان الأخلاقية والفكرية بتنحية المصلحة الذاتية جانبًا وإنتاج الصالح العام بشكل مباشر.
ويتجلى التناقض بين الرؤى سياسيًا في القبول المقيد لـ((المقايضات)) مقابل الإصرار غير المقيد على ((الحلول)).
للكتاب قيمة هائلة فهو يساعدنا على رؤية ما هو تحت سطح وجهات نظر الآخرين وآراءنا؛ ويمكننا من الفهم والتساؤل بشكل أعمق. والقراء المطلعون على أعمال سويل الأخرى سيعرفون أنه يتجه نحو الطرف ((المقيد)) من الطيف، وهو مناصر قوي للحرية الاقتصادية والسياسية الكلاسيكية. ولكن بدلاً من تشويه معارضيه، يحترم سويل تعقيدات حججهم ورؤاهم (فضلاً عن تلك التي يتفق معها إلى حد كبير) ويعاملهم دون ضغينة.
إنه انتصار نادر لعمل فلسفي أن يوضح الكثير بشكل جيد.
Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln
فريق المنافسين: العبقرية السياسية لأبراهام لنكولن
أحد أكثر الكتب تأثيرًا في الخمسين عامًا الماضية، ((فريق المنافسين)) هو الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر والمؤرخ الرئاسي دوريس كيرنز جودوين، وهو كتاب كلاسيكي حديث عن العبقرية السياسية لأبراهام لنكولن، ورئاسته غير المتوقعة، وحكومته المكونة من خصوم سياسيين سابقين.
في 18 مايو 1860، انتظر ويليام سيوارد، وسالمون بي تشيس، وإدوارد بيتس، وأبراهام لينكولن في مسقط رأسهم نتائج المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في شيكاغو. عندما انتصر لينكولن، شعر منافسوه بالفزع والغضب.
طوال خمسينيات القرن الـ19 المضطربة، سعى كل منهما بقوة إلى الرئاسة، حيث كان الصراع على العبودية يؤدي حتمًا إلى الانفصال والحرب الأهلية. يوضح جودوين أن نجاح لينكولن كان نتيجة لشخصية صاغتها التجارب التي رفعته فوق منافسيه الأكثر امتيازًا وبراعة. لقد فاز لأنه امتلك قدرة غير عادية على وضع نفسه مكان الرجال الآخرين، وتجربة ما يشعرون به، وفهم دوافعهم ورغباتهم.
كانت هذه القدرة هي التي مكنت لينكولن كرئيس من جمع خصومه الساخطين معًا، وإنشاء الحكومة الأكثر غرابة في التاريخ، وتوجيه مواهبهم لمهمة الحفاظ على الاتحاد وكسب الحرب.
نحن ننظر إلى الصراع المرعب الطويل من وجهة نظر البيت الأبيض، حيث يتعامل لينكولن مع جنرالات غير أكفاء، وأعضاء كونجرس معادين، وحكومة صاخبة.
إنه يتغلب على هذه العقبات من خلال كسب احترام منافسيه السابقين.
تتمحور هذه السيرة الذاتية المتعددة الرائعة حول إتقان لينكولن للرجال وكيف شكل الرئاسة الأكثر أهمية في تاريخ الأمة.
Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence--from Domestic Abuse to Political Terror
الصدمة والتعافي: آثار العنف - من العنف المنزلي إلى الإرهاب السياسي
الصدمة والتعافي هو النص التأسيسي لفهم الناجين من الصدمات. ومن خلال وضع التجربة الفردية في إطار سياسي، ترى الطبيبة النفسية جوديث ل. هيرمان أن الصدمة النفسية لا يمكن فصلها عن سياقها الاجتماعي والسياسي. بالاعتماد على أبحاثها الخاصة حول سفاح القربى، بالإضافة إلى الأدبيات الواسعة حول المحاربين القدامى وضحايا الإرهاب السياسي، فإنها تظهر أوجه تشابه مدهشة بين الفظائع الخاصة مثل إساءة معاملة الأطفال والأهوال العامة مثل الحرب.
وأشادت صحيفة نيويورك تايمز بالكتاب باعتباره ((واحدًا من أهم أعمال الطب النفسي التي تم نشرها منذ فرويد)).
((الصدمة والتعافي)) هي قراءة أساسية لأي شخص يسعى إلى فهم كيفية شفائنا.

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