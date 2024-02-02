Friday, 02 February 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بديل الصواريخ ساحة أتربة ونفايات وحشرات - جريدة الوطن السعودية

2/2/2024 2:24:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ما إن أغلقت أمانة محافظة جدة سوق (حراج) الصواريخ حتى وجدت النباشات والعمالة المخالفة مكانا آخر صار بديلا آمنا لهم للاتجار في المواد الغذائية والمعلبات والملابس المستعملة، وذلك أمام مخازن السوق، حيث استغلوا الساحة المقابلة للسوق في بيع الملابس المستعملة المتراكمة على هيئة مجموعات فوق بعضها بعضا، التي تختلط بها النفايات والحشرات في مشهد منفر، ولا يراعي أي جانب من جوانب النظافة والصحة.
ورصدت ((الوطن)) أطنانا من الملابس المستعملة المعروضة تحت أشعة الشمس، وبين تجمعات النفايات، وهي معروضات تجذب أعدادا كبيرة من العمالة التي تفضل شراء هذا النوع من الملابس، إلى جانب عرض معلبات مواد غذائية لا أحد يكترث بتاريخ صلاحيتها، وما إن كان قد انتهت أو شارفت على الانتهاء.
ملابس مستعملة
يقول مقصود محمد، وهو من العمالة الوافدة، إنه منذ إيقاف البيع في سوق الصواريخ صار هناك بديل لبيع الملابس المستعملة للعمالة وبعض الأسر. وأضاف: ((منذ الصباح الباكر توجد أعداد كبيرة من العمالة والنباشات الذين يعرضون شتى أنواع الملابس المستخدمة. وللسعر الرخيص لهذه الملابس، فإنها تجد إقبالا شديدا عليها من العمالة، لشراء ما تيسر لهم منها، حيث تتراوح قيمة القطعة الواحدة من الملابس ما بين ريال و5 ريالات))، مشيرا إلى أنه يتردد على الساحة نهاية كل أسبوع، للاطلاع على الجديد المعروض من الملابس المستعملة، وشراء ما يناسبه منها.
المواد الغذائية
يبرر صابر فاضل وجوده في موقع السوق بأنه يحرص كل يوم على زيارة البائعين، لشراء معلبات مواد الغذائية المعروضة. وقال: ((نجدها رخيصة الثمن مقارنة بما يعرض في المحلات، فقيمة علبة الأطعمة المعلبة مثل التونة والخضراوات والقشطة ريال، وقد يصل سعر بعضها إلى ريالين)).
وحول ما إن كانوا يهتمون بتاريخ صلاحية تلك المعلبات أو يطلعون عليه، أجاب: ((نعم نعلم أن تاريخ صلاحيتها يشارف على الانتهاء، فتاريخ صلاحية بعضها ربما بقي له شهر أو أقل. لذا، فإنهم يعرضونها للبيع أمام سوق الصواريخ بأسعار زهيدة قبل أن يضطروا إلى إتلافها)).
وتابع: ((نحن مجموعة من العمالة نسكن في سكن عمال مشترك، لذلك نشتري كميات كبيرة من المعلبات من النباشات والباعة هنا، ونستهلكها قبل انتهاء مدة صلاحيتها، ونحن نرى أنه لا ضرر علينا منها ما دامت تُستهلك قبل انتهاء صلاحيتها)).
تخلص من المنتهي
من جهتها، توضح إحدى النباشات لـ((الوطن))، مفضلة عدم الإفصاح عن اسمها، أنها تحصل على المعلبات التي تبيعها في الساحة عبر شرائها من تاجر الجملة الذي يود التخلص منها، فيبيعها لها بثمن بخس، لأنها صلاحيتها شارفت على الانتهاء.
وتضيف: ((في السابق كنا نشتري تلك المعلبات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار منخفضة، ونبيعها داخل السوق. أما الآن، وبعد إغلاق السوق، فقد صرنا نعرضها للبيع في ساحة الملابس المستعملة التي وجدناها بديلا للسوق، ويؤدي الغرض نفسه)).
تحفظ على الطريقة
بدوره، تحفظ الصومالي آدم حسن، وهو يعمل بائعا في ساحة الملابس المستعملة، على طريقة حصوله على تلك الملابس التي كان يتوسط كمية كبيرة منها وهو يتحدث إلى ((الوطن)).
وقال: ((أجمع تلك الملابس بطريقتي، ولا أريد أن أشرحها لكم، ثم أخزنها في منزلي، وأعمل على فزرها، بحيث أضع الملابس المخصصة للرجال لوحدها، وتلك النسائية لوحدها، ثم أحملها كل صباح بسيارتي لأعرضها في الساحة التي صارت موقعا جديدا وبديلا لسوق الصواريخ، وصارت العمالة تتردد عليها، لشراء ما يلزمها منها)).
وعن دخله اليومي، أوضح: ((يترواح ما بين 200 و300 ريال يوميا، والأسعار تتراوح بين ريال و5 ريالات حسب نوع القطعة وجودتها)).
ماركات مستعملة
من جهته، أكد شريف أحمد، وهو أحد باعة الملابس المستعملة في الساحة، أنه يشترى ملابس الماركات من النباشات اللواتي يجمعنها من المنازل بعد التجوال في الأحياء أو من حاويات النفايات، حيث يرمى كثيرون أكياس الملابس المستعملة في الحاويات وغيرها، فتجمعها النباشات، وتبيعها للعمالة بالكيلو، وبعد ذلك تأخذها العمالة لبيعها على مرتادي ساحة الملابس المستعملة.
وأضاف: ((يشهد هذا النوع من الملابس إقبالا كبيرا من العمالة الوافدة التي تقتنيها، وهناك من يقتنيها من أصحاب الحاجة من الأسر، ويختلف بيع الملابس الماركات عن غيرها من الملابس المستعملة، فهي أغلى ثمنا)).
بكتيريا في المستعملة
يبيّن استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالعزيز سيف أن استخدام الملابس المستعملة قد يصيب من يرتديها أو يتعامل معها بالحساسية والطفح الجلدي. وأوضح: ((كثير من هذه الملابس تحمل بكتيريا تظل عالقة بها)).
ونصح: ((لا بد من غسل تلك الملابس، وتعريضها إلى أشعة الشمس قبل ارتدائها، فهي قد تصيب البعض بمرض الجرب، وهو مرض معدٍ، حيث ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الملابس الملوثة وغير النظيفة. كما أن غالبية هذه الملابس قد تكون مصنوعة من أنسجة رديئة تتسبب في الحساسية للأفراد، إلى جانب أنها قد تنقل عددا من الأمراض الجلدية إذا لم تُغسل وتتعرض لأشعة الشمس)).
تحركات رسمية
خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن من أن ساحة بيع الملابس المستعملة تبقى دون رقيب، فإن الأمر لا يخرج عن إطار لعبة ((القط والفأر)) التي تمارس عادة بين من يبيعون بشكل غير قانوني ودون تصاريح رسمية وفي أماكن محددة مع مراعاة القواعد الناظمة البيع الآمن، وبين الجهات المعنية التي تبذل جهودها لإعمال القانون وضبط المخالفات.
وفي هذا الإطار، وفي وقت سابق، صادرت أمانة محافظة جدة 140 طنا من الملابس المستعملة والمواد الغذائية خلال حملة مشتركة بمنطقة ((حراج الصواريخ))، ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.
وترصد الأمانة وتعالج الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبق الإجراءات النظامية على المخالفين، للحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
وسبق أن أتلفت أمانة محافظة جدة 15 طنا من الملابس الجاهزة خلال حملة مشتركة بمنطقة ((حراج الصواريخ))، بينما بلغت المواد الغذائية المنتهية نحو 400 كجم.
تجربة الجمعيات
دعا مراقبون إلى الاستفادة من تجربة بعض الجمعيات الخيرية، التي عملت سابقا في تجميع الملابس المستعملة وعالجتها، لتكون صالحة للاستخدام، ووزعتها لاحقا على المحتاجين ممن يسجلون لدى تلك الجمعيات.
ورأى هؤلاء المراقبون أن تطبيق تجربة تلك الجمعيات في الملابس المستعملة التي تباع بالساحة ربما يخفف قليلا من إمكانية نقل تلك الملابس الأمراض، ويخفف تأثيرها الصحي السلبي.
وقد أطلقت مبادرات عدة في هذا الشأن بالتعاون مع الجمعيات الخيرية مثل مبادرة ((عون))، التي أرادت مد يد العون للمجتمع والبيئة من خلال الاستفادة من فائض الملابس بدعم الجمعيَّات الخيريَّة، والتبرع بها للأسر المتعفِّفة وإعادة تدويرها.
ووفق المبادرة، يتم العمل على جمع الملابس المستعملة، ثم تنظيفها ووضعها في أكياس مناسبة، وتوزيعها على المحتاجين لها.
خيرك واصل
بدوره، قام مشروع ((خيرك واصل)) على إعادة تدوير الملابس المستعملة، وفرزها وتنظيفها، وإعادة تهيئتها لتكون قابلة للاستخدام مرة أخرى، ويستفيد من ريعها الفقراء والمحتاجون.
ووفق المشروع، يتم فرز الملابس بحسب أصنافها وجودتها، وتسلم للجمعية الخيرية.
ويتلقى المشروع طلبات تبرع عبر موقعه الإلكتروني، حيث يتم التواصل مع الشخص، للتأكد من موعد التسليم، ثم تأتي مرحلة فرز وإعادة تدوير الملابس، وإيصالها إلى المستحقين، لتحقيق المنفعة لأكبر قدر منه، إذ يتم تسليم الملابس للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.
آلية عمل الجمعيات
بيّن محمد الغامدي، وهو مشرف في جمعية خيرية بجدة، أن الجمعية تستقبل تبرعات الملابس المستعملة، وأنهم يفرزون الملابس داخل الجمعية، ثم تتم إعادة تدويرها، بحيث تفرز إلى ملابس تحتاج إلى ترميم بالخياطة، فيعلمون على إصلاحها، ثم غسلها وفق آلية حديثة، حتى يتم ضمان سلامة هذه الملابس ونظافتها، ووضعها في أكياس وصناديق، وتوزع على المستفيدين.
وعن التكلفة الإجمالية لعملية إعادة التدوير، أفاد الغامدي: ((عمليات إعادة تدوير الملابس من ناحية شراء مستلزمات التنظيف الخاصة بغسل هذه الملابس وأجهزة المغاسل ومواد التعقيم والأكياس والصناديق قد تكون في حدود 60 ألف ريال كل عام)).
تطبيق التجربة
أشار حسن أشرف، وهو موظف في جمع الملابس المستعملة بإحدي المنصات المعتمدة، إلى أن ((المنصة تهدف إلى جمع الملابس المستعملة، ثم تعيد تدويرها، وتمر هذه العملية عبر تنظيم يضمن سلامة الملابس صحيا، بعد غسلها وتعقيمها))، داعيا إلى تطبيق هذه الآلية على جميع من يجمع الملابس المستعملة. وقال: ((تجربة الجمعيات والمنصات المخصصة لجمع الملابس آمنة بدلا من شراء ملابس مستعملة من الباعة المخالفين أو النباشات، فهذه الملابس قد تحمل كثيرا من البكتيريا والأمراض نتيجة عدم غسلها وتعقيمها)).
تنظيم عبر منصات
إلى ذلك، تساءل متابعون عن إمكانية إسباغ شكل من التنظيم على بيع تلك الملابس عبر مرورها في منصة إعادة تدوير، مثل مبدأ ((منصة إكساء))، وهي منصة سعودية تعيد تدوير فائض الملابس المستعملة والورق والكرتون والبلاستيك وغيرها وفق أسس ومعايير عالية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر العام، وتهدف إلى التخلص من الفائض عن الحاجة بطرق حديثة وآمنة من المنازل بكل سهولة، ورفع مستوى الوعي بين المجتمع، والحد من التشوه البصري، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

MENAFN02022024000089011017ID1107803294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث