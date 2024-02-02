البنك المركزي الصيني يضيف سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني )، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 83 مليار يوان (حوالي 11.69 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.
وقال البنك المركزي – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إنه أجرى كذلك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 14 مليار يوان، وبسعر فائدة 1.95 بالمائة.
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وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803242
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