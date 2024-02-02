البنك المركزي الصيني يضيف سيولة عبر عمليات إعادة شراء عكسية

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني )، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 83 مليار يوان (حوالي 11.69 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8 بالمائة.

وقال البنك المركزي – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إنه أجرى كذلك عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 14 مليار يوان، وبسعر فائدة 1.95 بالمائة.

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وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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