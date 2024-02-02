نمو الطلب على هواتف آيفون يقفز بأرباح أبل

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة أبل العالمية الشهيرة عائدات بقيمة 119.58 مليار دولار مقابل توقعات بـ117.91 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

و بلغت إيرادات آيفون وفق بيان الشركة مستويات 69.7 مليار دولار.

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وألمح الرئيس التنفيذي لـلشركة تيم كوك بأن الشركة قد تقدم إعلاناً عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت لاحق من العام الجاري.

وجاءت تلك التصريحات على هامش مكالمة الأرباح الفصلية للشركة عن الربع الأخير من العام الماضي.

وقال رئيس صانعة الآيفون: بينما نتطلع إلى المستقبل، سنواصل الاستثمار في تلك التكنولوجيا وغيرها ممن ستسهم في تشكيل المستقبل.

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