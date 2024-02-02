نمو الطلب على هواتف آيفون يقفز بأرباح أبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة أبل العالمية الشهيرة عائدات بقيمة 119.58 مليار دولار مقابل توقعات بـ117.91 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
و بلغت إيرادات آيفون وفق بيان الشركة مستويات 69.7 مليار دولار.
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وألمح الرئيس التنفيذي لـلشركة تيم كوك بأن الشركة قد تقدم إعلاناً عن الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت لاحق من العام الجاري.
وجاءت تلك التصريحات على هامش مكالمة الأرباح الفصلية للشركة عن الربع الأخير من العام الماضي.
وقال رئيس صانعة الآيفون: بينما نتطلع إلى المستقبل، سنواصل الاستثمار في تلك التكنولوجيا وغيرها ممن ستسهم في تشكيل المستقبل.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803240
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