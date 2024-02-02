صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة تسجل 790 مليون دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة إلى مستوى قياسي في العام الماضي بفضل تزايد شعبية المواد الغذائية الكورية.
وذكرت دائرة الجمارك الكورية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة – أن قيمة صادرات الأعشاب البحرية المجففة التي تسمى“جيم” باللغة الكورية، وصلت إلى 790 مليون دولار أمريكي، أو 1.03 تريليونات وون، في عام 2023 بارتفاع قدره 22.2% عن العام الذي سبقه، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها تلك الصادرات حاجز التريليون وون.
موضوعات متعلقة
وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو
وعادة ما يتم تحميص الأعشاب البحرية المجففة مع زيت السمسم والملح الناعم لتقديمها كطبق جانبي على طاولة الطعام الكورية. واكتسبت الوجبات الخفيفة المصنوعة من“جيم” شعبية مؤخرا.
وبحسب الوجهة، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بمبلغ 169 مليون دولار في عام 2023، تليها اليابان بمبلغ 144 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 97 مليون دولار، تليها تايلاند بمبلغ 66 مليون دولار وروسيا بمبلغ 57 مليون دولار.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.