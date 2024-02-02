صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة تسجل 790 مليون دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة إلى مستوى قياسي في العام الماضي بفضل تزايد شعبية المواد الغذائية الكورية.

وذكرت دائرة الجمارك الكورية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة – أن قيمة صادرات الأعشاب البحرية المجففة التي تسمى“جيم” باللغة الكورية، وصلت إلى 790 مليون دولار أمريكي، أو 1.03 تريليونات وون، في عام 2023 بارتفاع قدره 22.2% عن العام الذي سبقه، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها تلك الصادرات حاجز التريليون وون.

موضوعاتوزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو

وعادة ما يتم تحميص الأعشاب البحرية المجففة مع زيت السمسم والملح الناعم لتقديمها كطبق جانبي على طاولة الطعام الكورية. واكتسبت الوجبات الخفيفة المصنوعة من“جيم” شعبية مؤخرا.

وبحسب الوجهة، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بمبلغ 169 مليون دولار في عام 2023، تليها اليابان بمبلغ 144 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن الصين جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 97 مليون دولار، تليها تايلاند بمبلغ 66 مليون دولار وروسيا بمبلغ 57 مليون دولار.

المصدر: