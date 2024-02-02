بعد غد.. الشيوخ يناقش سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جلساته العامة، بعد غد الأحد، باستعراض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب حسام الخولي و20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
ويتضمن جدول الأعمال نظر تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول مطالب وخدمات جماهيرية.
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ويواصل المجلس خلال جلسة يوم /الاثنين/ المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803237
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