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بعد غد.. الشيوخ يناقش سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

2/2/2024 2:21:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جلساته العامة، بعد غد الأحد، باستعراض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب حسام الخولي و20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

ويتضمن جدول الأعمال نظر تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول مطالب وخدمات جماهيرية.

موضوعات متعلقة “البترول” و”البيئة” تشكلان مجموعة عمل لدراسة مشروعات التقاط الكربون شراكة مصرية ألمانية لدعم جهود إعادة الإعمار فى عدد من دول المنطقة بروتوكول تعاون مع“هيلثي فاميلي” لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني بالصالحية الجديدة

ويواصل المجلس خلال جلسة يوم /الاثنين/ المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803237

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