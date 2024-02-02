النقد الدولي: آفاق الاقتصاد السعودي أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن تلك التعديلات على توقعات“الصندوق” جاءت وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره“مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024” في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.
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وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803236
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