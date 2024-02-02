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النقد الدولي: آفاق الاقتصاد السعودي أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

2/2/2024 2:21:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن تلك التعديلات على توقعات“الصندوق” جاءت وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره“مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024” في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.

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وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803236

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