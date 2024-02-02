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توقعات بانتعاش صادرات السلع الماليزية في أعقاب توقعات عالمية أكثر إيجابية

2/2/2024 2:21:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت شركة“إم أي دي إف” للأبحاث أن تنتعش صادرات السلع الماليزية وتنمو بنسبة إيجابية قدرها 5.2 في المئة هذا العام، مقارنة بانكماش نسبته 8.0+ في المئة خلال عام 2023 بعد انتعاش النشاط التجاري والإنتاج العالمي.

وقالت الشركة – في مذكرة بحثية، أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم الجمعة –“إن الذراع البحثي لبنك“أمانة” للاستثمارات المحدودة قال إن المشاعر المتفائلة بين الشركات المصنعة أثبتت أيضًا زيادة طفيفة اعتبارًا من ديسمبر 2023، ويتوقع المصنعون المحليون استمرار تعافي الطلب”.

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وتأتي وجهة نظر شركة الأبحاث المعنية في أعقاب تقرير“إس أند بي جلوبال” (شركة للتداول العام) أمس، الخميس، الذي أفاد بأن الثقة العامة بين المصنعين في ماليزيا قد ازادت بشكل طفيف خلال يناير 2024، مقارنة بديسمبر من العام الماضي وسط مؤشرات طلب أفضل.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي المعدل موسميًا في ماليزيا 49.0 في يناير، ارتفاعًا من 47.9 في ديسمبر - وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.
وبناء على ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن زخم التراجع الذي شهده العام الماضي بدأ يختفي، مما يضع قطاع التصنيع في ماليزيا على المسار الصحيح لتسجيل انتعاش تدريجي.

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803235

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