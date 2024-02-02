توقعات بانتعاش صادرات السلع الماليزية في أعقاب توقعات عالمية أكثر إيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت شركة“إم أي دي إف” للأبحاث أن تنتعش صادرات السلع الماليزية وتنمو بنسبة إيجابية قدرها 5.2 في المئة هذا العام، مقارنة بانكماش نسبته 8.0+ في المئة خلال عام 2023 بعد انتعاش النشاط التجاري والإنتاج العالمي.
وقالت الشركة – في مذكرة بحثية، أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم الجمعة –“إن الذراع البحثي لبنك“أمانة” للاستثمارات المحدودة قال إن المشاعر المتفائلة بين الشركات المصنعة أثبتت أيضًا زيادة طفيفة اعتبارًا من ديسمبر 2023، ويتوقع المصنعون المحليون استمرار تعافي الطلب”.
موضوعات متعلقة
وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو
وتأتي وجهة نظر شركة الأبحاث المعنية في أعقاب تقرير“إس أند بي جلوبال” (شركة للتداول العام) أمس، الخميس، الذي أفاد بأن الثقة العامة بين المصنعين في ماليزيا قد ازادت بشكل طفيف خلال يناير 2024، مقارنة بديسمبر من العام الماضي وسط مؤشرات طلب أفضل.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي المعدل موسميًا في ماليزيا 49.0 في يناير، ارتفاعًا من 47.9 في ديسمبر - وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2022.
وبناء على ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن زخم التراجع الذي شهده العام الماضي بدأ يختفي، مما يضع قطاع التصنيع في ماليزيا على المسار الصحيح لتسجيل انتعاش تدريجي.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.