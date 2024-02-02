1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بالإمارات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإمارات اليوم الجمعة أكثر من 1.3 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الدائرة شهدت تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.
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وسجلت الرهون قيمة قدرها 145.84 مليون درهم منها 4 رهون لأراض بقيمة 3.88 مليون درهم و85 رهنا لفلل وشقق بقيمة 141.96 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 24.59 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803234
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