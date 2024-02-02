1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بالإمارات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإمارات اليوم الجمعة أكثر من 1.3 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الدائرة شهدت تسجيل 534 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 189.16 مليون درهم و495 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 986.85 مليون درهم.

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وسجلت الرهون قيمة قدرها 145.84 مليون درهم منها 4 رهون لأراض بقيمة 3.88 مليون درهم و85 رهنا لفلل وشقق بقيمة 141.96 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 24.59 مليون درهم.

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