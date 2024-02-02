تسلا تستدعي جميع سياراتها تقريبًا في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الجمعة، أن صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” تستدعي 2.2 مليون سيارة، أو ما يعادل جميع مركباتها في الولايات المتحدة تقريباً، إثر مشكلة في الأضواء التحذيرية.
وقالت الإدارة في بيان صدر اليوم، إن الاستدعاء يهدف لإصلاح أحجام الخطوط غير الصحيحة في الأضواء التحذيرية، الأمر الذي من شأنه زيادة خطر وقوع الحوادث حيث تجعل الخطوط الصغيرة قراءة تعليمات السلامة الموجودة في لوحة المعلومات أمراً صعباً.
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وأشار البيان إلى أن“تسلا” بدأت في إطلاق تحديث مجاني عبر الهواء لنظام التشغيل في 23 يناير لمعالجة المشكلة، وأن الاستدعاء يشمل طرازات“تسلا” المختلفة، بما في ذلك“موديل إس” و”موديل إكس” و”موديل واي” و”موديل 3′′ إنتاج الفترة ما بين عامي 2017 و2023، فضلاً عن موديل“واي”، وشاحنة“سايبرتراك”.
ويتطلب معيار السلامة الفيدرالية للمركبات رقم 135، ألا يقل ارتفاع مؤشرات التحذير في السيارات المزودة بمكابح هيدروليكية عن 3.2 مللي متر، أو 8 بوصات، فضلاً عن استخدام ألوان متباينة تتضمن الأحمر للتحذيرات المكتوبة، والمرئية، وخلفية التحذير.
ويعد هذا الاستدعاء الأكبر لسيارات“تسلا” في الولايات المتحدة، بعد استدعاء 2.03 مليون وحدة قبل شهرين، وهو الأول من نوعه لشاحنات“سايبرتراك” التي بدأ تسليمها للعملاء في نوفمبر الماضي.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803232
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