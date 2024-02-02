تسلا تستدعي جميع سياراتها تقريبًا في الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الجمعة، أن صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” تستدعي 2.2 مليون سيارة، أو ما يعادل جميع مركباتها في الولايات المتحدة تقريباً، إثر مشكلة في الأضواء التحذيرية.

وقالت الإدارة في بيان صدر اليوم، إن الاستدعاء يهدف لإصلاح أحجام الخطوط غير الصحيحة في الأضواء التحذيرية، الأمر الذي من شأنه زيادة خطر وقوع الحوادث حيث تجعل الخطوط الصغيرة قراءة تعليمات السلامة الموجودة في لوحة المعلومات أمراً صعباً.

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وأشار البيان إلى أن“تسلا” بدأت في إطلاق تحديث مجاني عبر الهواء لنظام التشغيل في 23 يناير لمعالجة المشكلة، وأن الاستدعاء يشمل طرازات“تسلا” المختلفة، بما في ذلك“موديل إس” و”موديل إكس” و”موديل واي” و”موديل 3′′ إنتاج الفترة ما بين عامي 2017 و2023، فضلاً عن موديل“واي”، وشاحنة“سايبرتراك”.

ويتطلب معيار السلامة الفيدرالية للمركبات رقم 135، ألا يقل ارتفاع مؤشرات التحذير في السيارات المزودة بمكابح هيدروليكية عن 3.2 مللي متر، أو 8 بوصات، فضلاً عن استخدام ألوان متباينة تتضمن الأحمر للتحذيرات المكتوبة، والمرئية، وخلفية التحذير.

ويعد هذا الاستدعاء الأكبر لسيارات“تسلا” في الولايات المتحدة، بعد استدعاء 2.03 مليون وحدة قبل شهرين، وهو الأول من نوعه لشاحنات“سايبرتراك” التي بدأ تسليمها للعملاء في نوفمبر الماضي.

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