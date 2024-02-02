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الروبل يتراجع لأدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين

2/2/2024 2:21:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سعر صرف العملة الروسية“الروبل” أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز الدولار مستوى 90 روبلًا مع انتهاء موسم تسوية الضرائب، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وانخفضت قيمة الروبل بنسبة 1% خلال التعاملات ليسجل الدولار 90.59 روبل، بعد أن وصل إلى 90.7050 روبل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى للعملة الروسية منذ 16 يناير.

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وقال“أليكسي أنتونوف” محلل الأسواق لدى“ألور بروكر” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن الروبل لا يبدو قوياً في الوقت الراهن، لكنه لا زال يتوقع استقراراً نسبياً للعملة الروسية حتى منتصف مارس على الأقل.

وعادة ما يتلقى الروبل بعض الدعم من مدفوعات الضرائب نهاية كل شهر، حيث يحوّل المصدرون إيراداتهم إلى العملة المحلية لسداد التزاماتهم، في حين استمرت مبيعات موسكو من النقد الأجنبي في دعم عملتها بحسب ما ذكرته الوكالة.

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803231

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