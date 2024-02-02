الروبل يتراجع لأدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سعر صرف العملة الروسية“الروبل” أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، ليتجاوز الدولار مستوى 90 روبلًا مع انتهاء موسم تسوية الضرائب، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وانخفضت قيمة الروبل بنسبة 1% خلال التعاملات ليسجل الدولار 90.59 روبل، بعد أن وصل إلى 90.7050 روبل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى للعملة الروسية منذ 16 يناير.
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وقال“أليكسي أنتونوف” محلل الأسواق لدى“ألور بروكر” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن الروبل لا يبدو قوياً في الوقت الراهن، لكنه لا زال يتوقع استقراراً نسبياً للعملة الروسية حتى منتصف مارس على الأقل.
وعادة ما يتلقى الروبل بعض الدعم من مدفوعات الضرائب نهاية كل شهر، حيث يحوّل المصدرون إيراداتهم إلى العملة المحلية لسداد التزاماتهم، في حين استمرت مبيعات موسكو من النقد الأجنبي في دعم عملتها بحسب ما ذكرته الوكالة.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803231
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