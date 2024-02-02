شركات المياه البريطانية تتوقع أن تتجاوز زيادة الأسعار وتيرة التضخم في أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع شركات المياه البريطانية أن يتجاوز متوسط الزيادة تكلفة فاتورة الماء والصرف الصحي معدل التضخم خلال أبريل القادم، مع تزايد الاستثمارات الموجهة لتعزيز الإمدادات، وتقليص كمية مياه الصرف في الأنهار والبحار.
وقال الاتحاد التجاري لمزودي المياه في المملكة المتحدة“ووتر يو كيه” في بيان صدر الجمعة، إنه من المتوقع ارتفاع المتوسط السنوي لفاتورة المياه والصرف الصحي في إنجلترا وويلز بنسبة 6% في أبريل، بزيادة قدرها 27 جنيهاً إسترلينياً إلى 473 جنيهاً (603.2 دولار).
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وأضاف البيان أن رسوم المياه والنفايات في أسكتلندا سوف ترتفع بنسبة 8.8% أو ما يعادل 36 جنيهاً إسترلينياً خلال نفس الفترة.
وأوضح“ديفيد هندرسون” الرئيس التنفيذي للاتحاد، أن استثمارات شركات المياه في تأمين الإمدادات المستقبلية، وخفض كميات مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار، سوف ترتفع إلى مستوى قياسي العام القادم.
وتابع: سوف تستثمر الشركات في كل من إنجلترا وويلز أكثر من 14.4 مليار جنيه إسترليني على مدار العام المالي القادم، ويعد هذا مبلغ الاستثمار السنوي الأعلى على الإطلاق
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803230
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