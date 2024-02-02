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شركات المياه البريطانية تتوقع أن تتجاوز زيادة الأسعار وتيرة التضخم في أبريل

2/2/2024 2:21:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع شركات المياه البريطانية أن يتجاوز متوسط الزيادة تكلفة فاتورة الماء والصرف الصحي معدل التضخم خلال أبريل القادم، مع تزايد الاستثمارات الموجهة لتعزيز الإمدادات، وتقليص كمية مياه الصرف في الأنهار والبحار.

وقال الاتحاد التجاري لمزودي المياه في المملكة المتحدة“ووتر يو كيه” في بيان صدر الجمعة، إنه من المتوقع ارتفاع المتوسط السنوي لفاتورة المياه والصرف الصحي في إنجلترا وويلز بنسبة 6% في أبريل، بزيادة قدرها 27 جنيهاً إسترلينياً إلى 473 جنيهاً (603.2 دولار).

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وأضاف البيان أن رسوم المياه والنفايات في أسكتلندا سوف ترتفع بنسبة 8.8% أو ما يعادل 36 جنيهاً إسترلينياً خلال نفس الفترة.

وأوضح“ديفيد هندرسون” الرئيس التنفيذي للاتحاد، أن استثمارات شركات المياه في تأمين الإمدادات المستقبلية، وخفض كميات مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار، سوف ترتفع إلى مستوى قياسي العام القادم.

وتابع: سوف تستثمر الشركات في كل من إنجلترا وويلز أكثر من 14.4 مليار جنيه إسترليني على مدار العام المالي القادم، ويعد هذا مبلغ الاستثمار السنوي الأعلى على الإطلاق

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803230

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