صندوق النقد: خفض الفيدرالي للفائدة في وقت متأخر أفضل من خفضها مبكراً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت“كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمصارف المركزية الأخرى سوف تواجه مزيد من المخاطر في حالة خفض الفائدة مبكراً، بدلاً من التحرك في وقت متأخر.
وشددت“جورجيفا” في مؤتمر صحفي، على أنه لا ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي التردد في خفض أسعار الفائدة عندما تشير البيانات إلى أن الوقت الملائم قد حان.
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وأضافت أن موعد تيسير الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية هو مسألة وقت، وربما يستغرق بضعة أشهر، وأن خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية من شأنه محو المكاسب التي تحققت على صعيد مكافحة التضخم، والتوقعات المستقبلية بشأن ضغوط الأسعار، وهذا قد يؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وحذرت“جورجيفا” من أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترة مطولة يهدد بتباطؤ الاقتصاد الأميركي بدرجة كبيرة، والإضرار بالأسواق الناشئة التي تخفض أسعار الفائدة من خلال التأثير على عملاتها“بطريقة سلبية نوعاً ما”
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803229
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