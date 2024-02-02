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صندوق النقد: خفض الفيدرالي للفائدة في وقت متأخر أفضل من خفضها مبكراً

2/2/2024 2:21:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت“كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمصارف المركزية الأخرى سوف تواجه مزيد من المخاطر في حالة خفض الفائدة مبكراً، بدلاً من التحرك في وقت متأخر.

وشددت“جورجيفا” في مؤتمر صحفي، على أنه لا ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي التردد في خفض أسعار الفائدة عندما تشير البيانات إلى أن الوقت الملائم قد حان.

موضوعات متعلقة وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو

وأضافت أن موعد تيسير الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية هو مسألة وقت، وربما يستغرق بضعة أشهر، وأن خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية من شأنه محو المكاسب التي تحققت على صعيد مكافحة التضخم، والتوقعات المستقبلية بشأن ضغوط الأسعار، وهذا قد يؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين.

وحذرت“جورجيفا” من أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترة مطولة يهدد بتباطؤ الاقتصاد الأميركي بدرجة كبيرة، والإضرار بالأسواق الناشئة التي تخفض أسعار الفائدة من خلال التأثير على عملاتها“بطريقة سلبية نوعاً ما”

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803229

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