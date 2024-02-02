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بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو

2/2/2024 2:21:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى“بنك أوف أمريكا” حاليًا أنه من غير المرجح بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في مارس، وذلك بعد اللهجة المتشددة المفاجئة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء.

وذكرت اللجنة الفيدرالية المفتوحة في بيانها هذا الأسبوع أن مسؤولي البنك لا يتوقعون خفض الفائدة حتى يكون لديهم المزيد من الثقة في أن التضخم سيعود لمستهدفه البالغ 2%.

موضوعات متعلقة وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام صندوق النقد: خفض الفيدرالي للفائدة في وقت متأخر أفضل من خفضها مبكراً

وأوضح استراتيجيو“بنك أوف أمريكا” في مذكرة أنه بناءً على نتائج اجتماع الفيدرالي لشهر يناير، فإننا نتطلع لبدء دورة خفض الفائدة في يونيو، ونتوقع الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من يونيو وسبتمبر وديسمبر، وأشاروا إلى أن تصريحات“باول” كانت مفاجئة

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803228

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