بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“بنك أوف أمريكا” حاليًا أنه من غير المرجح بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في مارس، وذلك بعد اللهجة المتشددة المفاجئة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء.
وذكرت اللجنة الفيدرالية المفتوحة في بيانها هذا الأسبوع أن مسؤولي البنك لا يتوقعون خفض الفائدة حتى يكون لديهم المزيد من الثقة في أن التضخم سيعود لمستهدفه البالغ 2%.
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وأوضح استراتيجيو“بنك أوف أمريكا” في مذكرة أنه بناءً على نتائج اجتماع الفيدرالي لشهر يناير، فإننا نتطلع لبدء دورة خفض الفائدة في يونيو، ونتوقع الخفض بمقدار 25 نقطة أساس في كل من يونيو وسبتمبر وديسمبر، وأشاروا إلى أن تصريحات“باول” كانت مفاجئة
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803228
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