Friday, 02 February 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام

2/2/2024 2:21:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه نحو تحقيق أعلى مكاسب أسبوعية له منذ بداية العام الجديد، بعد يوم من تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة، ومحاولته تهدئة التكهنات حول اقتراب موعد خفض تكاليف الاقتراض.

واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2754 دولار في تمام الساعة 04:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.

موضوعات متعلقة وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو صندوق النقد: خفض الفيدرالي للفائدة في وقت متأخر أفضل من خفضها مبكراً

ورغم أن قرار بنك إنجلترا يوم أمس بتثبيت الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه يعد الحدث الرئيسي بالنسبة للجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الجاري، وخاصة مع تخليه عن النبرة المتشددة حول رفع الفائدة بدرجة أكبر إن لزم الأمر.

لكن محافظ المصرف المركزي” آندرو بيلي” رفض الاقتراحات المشيرة إلى اقتراب موعد خفض الفائدة، قائلاً إنه من السابق لأوانه إعلان النصر

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث