الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه نحو تحقيق أعلى مكاسب أسبوعية له منذ بداية العام الجديد، بعد يوم من تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة، ومحاولته تهدئة التكهنات حول اقتراب موعد خفض تكاليف الاقتراض.
واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2754 دولار في تمام الساعة 04:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.
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ورغم أن قرار بنك إنجلترا يوم أمس بتثبيت الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه يعد الحدث الرئيسي بالنسبة للجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الجاري، وخاصة مع تخليه عن النبرة المتشددة حول رفع الفائدة بدرجة أكبر إن لزم الأمر.
لكن محافظ المصرف المركزي” آندرو بيلي” رفض الاقتراحات المشيرة إلى اقتراب موعد خفض الفائدة، قائلاً إنه من السابق لأوانه إعلان النصر
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803227
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