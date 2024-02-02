الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام

MENAFN - Al-Borsa News) استقر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الجمعة، لكنه يتجه نحو تحقيق أعلى مكاسب أسبوعية له منذ بداية العام الجديد، بعد يوم من تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة، ومحاولته تهدئة التكهنات حول اقتراب موعد خفض تكاليف الاقتراض.

واستقرت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2754 دولار في تمام الساعة 04:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.

موضوعاتوزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو صندوق النقد: خفض الفيدرالي للفائدة في وقت متأخر أفضل من خفضها مبكراً

ورغم أن قرار بنك إنجلترا يوم أمس بتثبيت الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه يعد الحدث الرئيسي بالنسبة للجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الجاري، وخاصة مع تخليه عن النبرة المتشددة حول رفع الفائدة بدرجة أكبر إن لزم الأمر.

لكن محافظ المصرف المركزي” آندرو بيلي” رفض الاقتراحات المشيرة إلى اقتراب موعد خفض الفائدة، قائلاً إنه من السابق لأوانه إعلان النصر

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