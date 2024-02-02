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وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك

2/2/2024 2:21:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية والاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي“يستوعب أن العالم الجديد لعام 2024، وهو ليس عالم عام 1985، حيث توجد قوى اقتصادية لم تكن متواجدة من قبل”.

واضاف في تصريحات صحفية خلال لقاء مع فئات اقتصادية في سوندريو (مقاطعة لومبارديا- شمال) اوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء“إما أن تغير أوروبا نهجها ورؤيتها فيما يتعلق بما يحدث في العالم أو تعطي لنفسها قواعد جديدة للميزانية، فهناك صعوبات في كافة القطاعات”.

موضوعات متعلقة الإسترليني يتجه لتحقيق أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام بنك أوف أمريكا يتوقع خفض الفائدة في يونيو صندوق النقد: خفض الفيدرالي للفائدة في وقت متأخر أفضل من خفضها مبكراً

واشار الى أن متوسط ​​النمو للاتحاد الأوروبي كان 0.5%، في عام 2023، وكان أداؤنا (على المستوى الوطني) أفضل قليلاً عند 0.7%. لكن هذا يعني أن أوروبا القديمة أمام طريق مسدود. يتعين علينا أن نحدد الديناميكيات التي ستعيد تنشيط هذا النمو. فهل ستتمكن من القيام بذلك؟ لا أعرف”.

وأضاف الوزير:“اليوم يدور النقاش حول مكان إنتاج سيارات مجموعة ستيلانتيس. المشكلة هي أننا إذا لم نغير نهجنا، ففي غضون 10 سنوات لن يكون في الاسواق سوى السيارات الصينية والهندية الكهربائية. هذا هو الواقع، ربما حان الوقت لنعطي أنفسنا فلسفة أو رؤية جديدة حيال ما يحدث”.

المصدر:

MENAFN02022024000202011048ID1107803226

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