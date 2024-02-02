وزير الاقتصاد الإيطالي: العالم تغير وعلى أوروبا استيعاب ذلك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير المالية والاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي“يستوعب أن العالم الجديد لعام 2024، وهو ليس عالم عام 1985، حيث توجد قوى اقتصادية لم تكن متواجدة من قبل”.
واضاف في تصريحات صحفية خلال لقاء مع فئات اقتصادية في سوندريو (مقاطعة لومبارديا- شمال) اوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء“إما أن تغير أوروبا نهجها ورؤيتها فيما يتعلق بما يحدث في العالم أو تعطي لنفسها قواعد جديدة للميزانية، فهناك صعوبات في كافة القطاعات”.
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واشار الى أن متوسط النمو للاتحاد الأوروبي كان 0.5%، في عام 2023، وكان أداؤنا (على المستوى الوطني) أفضل قليلاً عند 0.7%. لكن هذا يعني أن أوروبا القديمة أمام طريق مسدود. يتعين علينا أن نحدد الديناميكيات التي ستعيد تنشيط هذا النمو. فهل ستتمكن من القيام بذلك؟ لا أعرف”.
وأضاف الوزير:“اليوم يدور النقاش حول مكان إنتاج سيارات مجموعة ستيلانتيس. المشكلة هي أننا إذا لم نغير نهجنا، ففي غضون 10 سنوات لن يكون في الاسواق سوى السيارات الصينية والهندية الكهربائية. هذا هو الواقع، ربما حان الوقت لنعطي أنفسنا فلسفة أو رؤية جديدة حيال ما يحدث”.
المصدر:
MENAFN02022024000202011048ID1107803226
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