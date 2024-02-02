مكاسب قوية لمؤشرات البورصة المصرية في يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية خلال شهر يناير الماضي مدعومة بعمليات شراء مكثفة على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة بدعم من التوقعات الإيجابية للإقتصاد بعد إنتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ ربح 13.61% ليبلغ مستوى 28281.91 نقطة، كما إرتفع مؤشر/إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15.59% ليصل إلى مستوى 6326.98 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 14.03 %ليصل الى مستوى 8985.61 نقطة.

موضوعاتالبورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق “هيرميس” تتصدر شركات الوساطة فى يناير بتداولات 28.1 مليار جنيه البورصة تعتمد قيد زيادة رأسمال“إم بي للهندسة”

وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.968 تريليون جنيه مقابل 1.719 تريليون جنيه بزيادة بلغت 14.5%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.136 تريليون جنيه من خلال تنفيذ 30.379 مليون ورقة على 3.475 الف عملية مقابل 909.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 30.070 مليون ورقة على 2.671 ألف عملية خلال الشهر السابق له .

واستحوذت سوق الأسهم على 10.74% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين استحوذت السندات/الأذون على 89.26% خلال الشهر.

واستحوذت تعاملات المصريين على 90.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بينما استحوذ الأجانب على 3% والعرب على 6.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات،وقد سجل الأجانب صافي شراء قيمة 2.034 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 707 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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