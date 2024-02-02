مكاسب قوية لمؤشرات البورصة المصرية في يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية خلال شهر يناير الماضي مدعومة بعمليات شراء مكثفة على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة بدعم من التوقعات الإيجابية للإقتصاد بعد إنتهاء الإنتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ ربح 13.61% ليبلغ مستوى 28281.91 نقطة، كما إرتفع مؤشر/إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15.59% ليصل إلى مستوى 6326.98 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 14.03 %ليصل الى مستوى 8985.61 نقطة.
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وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 1.968 تريليون جنيه مقابل 1.719 تريليون جنيه بزيادة بلغت 14.5%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.136 تريليون جنيه من خلال تنفيذ 30.379 مليون ورقة على 3.475 الف عملية مقابل 909.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 30.070 مليون ورقة على 2.671 ألف عملية خلال الشهر السابق له .
واستحوذت سوق الأسهم على 10.74% من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين استحوذت السندات/الأذون على 89.26% خلال الشهر.
واستحوذت تعاملات المصريين على 90.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بينما استحوذ الأجانب على 3% والعرب على 6.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات،وقد سجل الأجانب صافي شراء قيمة 2.034 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 707 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
المصدر:
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