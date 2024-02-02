ليبرمان : فكرة الدولتين ماتت وعلى اسرائيل تقاسم الضفة مع الاردن ومنح غزة لمصر

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا افغدور ليبرمانان فكرة الدولتين ماتت وعلى اسرائيل تقاسم الضفة مع الاردن ومنح غزة لمصر.

وادعى أن "(الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن وجماعته فقدوا السيطرة حتى في رام الله، لقد حان الوقت لنقول للفلسطينيين إن الفكرة (حل الدولتين) انتهت. لقد ضيعتم فرصتكم".

وأعرب ليبرمان عن رأيه بأن "على إسرائيل أن تقطع كل علاقاتها مع غزة".

واعتبر أنه "في نهاية المطاف، يجب على المصريين السيطرة على قطاع غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية".

وأكمل: "ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة".