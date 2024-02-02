ليبرمان : فكرة الدولتين ماتت وعلى اسرائيل تقاسم الضفة مع الاردن ومنح غزة لمصر

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا افغدور ليبرمان
ان فكرة الدولتين ماتت وعلى اسرائيل تقاسم الضفة مع الاردن ومنح غزة لمصر.
وادعى أن "(الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن وجماعته فقدوا السيطرة حتى في رام الله، لقد حان الوقت لنقول للفلسطينيين إن الفكرة (حل الدولتين) انتهت. لقد ضيعتم فرصتكم".
وأعرب ليبرمان عن رأيه بأن "على إسرائيل أن تقطع كل علاقاتها مع غزة".
واعتبر أنه "في نهاية المطاف، يجب على المصريين السيطرة على قطاع غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية".
وأكمل: "ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة".
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