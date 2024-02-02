ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27,131 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/ أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابا.

وأضافت المصادر ذاتها

أن آلاف المواطنين لا زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، و148

إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



