البرازيل تسجل رقماً قياسياً في صادرات الآلات

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
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ساو باولو – نشر الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات (Abimaq) في يوم الأربعاء 31 كانون الثاني/يناير بياناً جاء فيه أن الصناعة البرازيلية قد حققت في العام الماضي أفضل النتائج تاريخياً في تصدير الآلات. حيث بلغ إجمالي مبيعات العام 2023، 14 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 14.6% بالمقارنة مع العام الماضي.
وفي مؤتمر صحفي، قالت مديرة القدرة التنافسية والاقتصاد والاحصاء في الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات ، (Abimaq) كريستينا زانيلا بأن الصادرات قد حققت نتائج مذهلة.“فعندما ننظر للنتائج المحققة تاريخياً، نجد بأن نتائج العام 2023 أكبر من العام 2012، وهو العام الذي حقق أفضل النتائج، أي أن نتيجة هذا العام حققت ارتفاعاً بنسبة 13% بالمقارنة مع أفضل نتائج القطاع.
وقالت كريستينا مؤكدةً:“هذا هو الخبر الكبير حول صناعة الآلات والمعدات. لقد تمكنا من تصدير الكثير، على الرغم من السيناريو الدولي الذي شهد انخفاضاً. نشهد بأن العديد من دول العالم ترفع من ضرائبها من أجل التحكم بالتضخم، وهذا بالنهاية يؤثر بالنشاط المحلي لهذه الدول، ورغم ذلك قد استطعنا من تصدير الكثير في العام 2023′′.
أما مديرة السوق الخارجية في الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات، باتريسيا غوميز، فقالت أن هناك عامل محدد يفسر ويشرح هذا الرقم القياسي في التصدير، حيث سلطت الضوء على ما استوردته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان له مساهمة هامة، وأشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات يقوم بتشجيع وتحفيز الشركات على المشاركة في فعاليات الترويج في الخارج.
وبما أن الاستهلاك المحلي للآلات لم يكن مفضلاً، فإنها ترجح بأن الصناعات كانت قد بحثت عن بدائل في الخارج، حيث قالت:” أتمنى ألا يكون هذا دافع مؤقت وأن تستمر الشركات العاملة في السوق الدولية من أجل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الرقم القياسي، بل وأن نوسعه”. إن هدف الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات Abimaq أن تنمو الصادرات بما يقارب الـ 1% في العام 2024، وهو ما يعتبر جيد حسب المستوى الحالي.
لم يشهد انتاج الصناعة البرازيلية للآلات والمعدات آداءً عاماً ايجابياً في العام الماضي. حيث انخفض صافي الايرادات بنسبة 11% بالمقارنة مع العام السابق، ليصل إلى إجمالي وقدره 285.9 مليار ريال برازيلي بسبب نتائج المبيعات المحلية. إن تراجع صافي الايرادات كان بنسبة 15.4% ليصل إلى 215.2 مليار ريال برازيلي. وبالتالي فإن الآداء الجيد للصادرات قام بتعديل النتائج.
باولو لاسيردا/ الاتحاد البرازيلي للصناعة
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