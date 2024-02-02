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البرازيل تسجل رقماً قياسياً في صادرات الآلات

2/2/2024 2:16:56 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
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ساو باولو – نشر الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات (Abimaq) في يوم الأربعاء 31 كانون الثاني/يناير بياناً جاء فيه أن الصناعة البرازيلية قد حققت في العام الماضي أفضل النتائج تاريخياً في تصدير الآلات. حيث بلغ إجمالي مبيعات العام 2023، 14 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 14.6% بالمقارنة مع العام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي، قالت مديرة القدرة التنافسية والاقتصاد والاحصاء في الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات ، (Abimaq) كريستينا زانيلا بأن الصادرات قد حققت نتائج مذهلة.“فعندما ننظر للنتائج المحققة تاريخياً، نجد بأن نتائج العام 2023 أكبر من العام 2012، وهو العام الذي حقق أفضل النتائج، أي أن نتيجة هذا العام حققت ارتفاعاً بنسبة 13% بالمقارنة مع أفضل نتائج القطاع.

وقالت كريستينا مؤكدةً:“هذا هو الخبر الكبير حول صناعة الآلات والمعدات. لقد تمكنا من تصدير الكثير، على الرغم من السيناريو الدولي الذي شهد انخفاضاً. نشهد بأن العديد من دول العالم ترفع من ضرائبها من أجل التحكم بالتضخم، وهذا بالنهاية يؤثر بالنشاط المحلي لهذه الدول، ورغم ذلك قد استطعنا من تصدير الكثير في العام 2023′′.

أما مديرة السوق الخارجية في الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات، باتريسيا غوميز، فقالت أن هناك عامل محدد يفسر ويشرح هذا الرقم القياسي في التصدير، حيث سلطت الضوء على ما استوردته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان له مساهمة هامة، وأشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات يقوم بتشجيع وتحفيز الشركات على المشاركة في فعاليات الترويج في الخارج.

وبما أن الاستهلاك المحلي للآلات لم يكن مفضلاً، فإنها ترجح بأن الصناعات كانت قد بحثت عن بدائل في الخارج، حيث قالت:” أتمنى ألا يكون هذا دافع مؤقت وأن تستمر الشركات العاملة في السوق الدولية من أجل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الرقم القياسي، بل وأن نوسعه”. إن هدف الاتحاد البرازيلي لصناعة الآلات والمعدات Abimaq أن تنمو الصادرات بما يقارب الـ 1% في العام 2024، وهو ما يعتبر جيد حسب المستوى الحالي.

لم يشهد انتاج الصناعة البرازيلية للآلات والمعدات آداءً عاماً ايجابياً في العام الماضي. حيث انخفض صافي الايرادات بنسبة 11% بالمقارنة مع العام السابق، ليصل إلى إجمالي وقدره 285.9 مليار ريال برازيلي بسبب نتائج المبيعات المحلية. إن تراجع صافي الايرادات كان بنسبة 15.4% ليصل إلى 215.2 مليار ريال برازيلي. وبالتالي فإن الآداء الجيد للصادرات قام بتعديل النتائج.


باولو لاسيردا/ الاتحاد البرازيلي للصناعة

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