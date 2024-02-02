3 آلاف جندي إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 آلاف جندي خضعوا للعلاج في قسم الطب النفسي التابع للجيش منذ بداية الحرب.
واضافت ان أكثر من ألف جندي من القوات النظامية والاحتياط تلقوا علاجات مكثفة لاضطرابات نفسية.
وقالت ان 75% من الجنود الذين تمت معاينتهم تلقوا علاجات نفسية و82% منهم عادوا للقتال في غزة.
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