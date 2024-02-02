Friday, 02 February 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 آلاف جندي إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي منذ بداية الحرب على غزة

2/2/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 آلاف جندي خضعوا للعلاج في قسم الطب النفسي التابع للجيش منذ بداية الحرب.


واضافت ان أكثر من ألف جندي من القوات النظامية والاحتياط تلقوا علاجات مكثفة لاضطرابات نفسية.


وقالت ان 75% من الجنود الذين تمت معاينتهم تلقوا علاجات نفسية و82% منهم عادوا للقتال في غزة.


MENAFN02022024000208011052ID1107802561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث