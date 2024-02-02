الخصاونة للنشامى: أسعدتم الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.
وقال الخصاونة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة“إكس”:“يومٌ خالدٌ في ذاكرة الكرة الأردنيَّة، سطَّره منتخب النَّشامى بوصوله إلى نصف النِّهائي الآسيوي، بأداء رجولي ملؤه الإرادة والعزيمة”.
وأضاف رئيس الوزراء:“ألف مبروك لنا جميعاً، وأسعدتم الأردن بكلِّ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيَّماته”.
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