الخصاونة للنشامى: أسعدتم الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.



وقال الخصاونة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة“إكس”:“يومٌ خالدٌ في ذاكرة الكرة الأردنيَّة، سطَّره منتخب النَّشامى بوصوله إلى نصف النِّهائي الآسيوي، بأداء رجولي ملؤه الإرادة والعزيمة”.



وأضاف رئيس الوزراء:“ألف مبروك لنا جميعاً، وأسعدتم الأردن بكلِّ مُدُنه وبواديه وقُراه ومخيَّماته”.

