الأمطار تمهد لربيع مبكر وبساط أخضر في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أسهمت الأمطار التي هطلت على مختلف مناطق عجلون، بارتفاع منسوب المياه في سد كفرنجة والأودية والينابيع، مما يمهد بربيع مبكر وامتداد البساط الأخضر.



ورسمت الينابيع وشلالات المياه والأودية لوحة جمالية طبيعية امتدت عبر مساحات واسعة امتزجت بالألوان الزاهية التي ستنعكس إيجابا على الحركة السياحية التي ستسهم بتنشيط الحركة السياحية داخليا، لقضاء رحلات ممتعة بين أحضان الطبيعة الجميلة التي تتميز بها المحافظة.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار الأخيرة التي هطلت أسهمت بإنعاش آمال المزارعين في موسم زراعي جيد، وإنبات البذور البرية التي تتشكل منها المراعي الطبيعية بالإضافة إلى توفير ظروف ملائمة لإنجاح زراعة المحاصيل، وتوفير مخزون مائي للأودية والينابيع والسدود وإدامة الحياة النباتية ونمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار خصوصا البرية.



وأشار إلى أن المجموع التراكمي للأمطار، وصل لأكثر من 600 ملم، وهي كميات جيدة جدا، وستوفر مياها لري المرزوعات والتحفيز على زراعة المحاصيل المتنوعة.