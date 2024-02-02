مسيرة حاشدة وسط البلد رفضا لخطط تصفية القضية الفلسطينية (شاهد)

MENAFN - Amman Net) انطلقت مسيرة شعبية حاشدة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، انتصارا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وللمطالبة بوقف فوري للعدوان الصهيوني على القطاع.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت عنوان“لا للتجويع، لا للتهجير ونعم لحق العودة”.

وطالب المشاركون في المسيرة، بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود.

كما طالبوا الحكومة الأردنية بالتوقف الفوري عن كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة اتفاقية“وداي عربة”، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء.

وأكد المشاركون على ضرورة قيام الحكومة، بإجراءات قوية تجاه الجرائم التي تجري في غزة، فيما طالبوا بالإفراج عن النشطاء الموقوفين بسبب الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة.

وحذروا من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل محاولات تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، حيث نسبت اتهامات باطلة للوطالة بهدف إنهاء عملها.

وقالوا إن الحرب على غزة، ستكون وصمة عار على جبين الدول التي طالما تغنت بالديموقراطية، وحقوق الانسان، حيث صمتت ببل ودعمت تلك الدول آلة القتل الصهيونية.







