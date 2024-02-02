مسيرة حاشدة وسط البلد رفضا لخطط تصفية القضية الفلسطينية (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) انطلقت مسيرة شعبية حاشدة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، انتصارا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وللمطالبة بوقف فوري للعدوان الصهيوني على القطاع.
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت عنوان“لا للتجويع، لا للتهجير ونعم لحق العودة”.
وطالب المشاركون في المسيرة، بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود.
كما طالبوا الحكومة الأردنية بالتوقف الفوري عن كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة اتفاقية“وداي عربة”، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء.
وأكد المشاركون على ضرورة قيام الحكومة، بإجراءات قوية تجاه الجرائم التي تجري في غزة، فيما طالبوا بالإفراج عن النشطاء الموقوفين بسبب الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة.
وحذروا من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل محاولات تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، حيث نسبت اتهامات باطلة للوطالة بهدف إنهاء عملها.
وقالوا إن الحرب على غزة، ستكون وصمة عار على جبين الدول التي طالما تغنت بالديموقراطية، وحقوق الانسان، حيث صمتت ببل ودعمت تلك الدول آلة القتل الصهيونية.
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