حال إعادة انتخابه .. ترامب يتخلى عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يعين جيروم باول، ليرأس مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" /البنك المركزي الأمريكي /، إذا تم إعادة انتخابه، في نوفمبر المقبل، قائلا إن باول يتطلع لتقليص أسعار الفائدة، لمساعدة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للعودة إلى منصبه.



وقال ترامب، عندما تم توجيه سؤال له بشأن الإبقاء على باول، بعد انقضاء ولايته في عام 2026، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" "لا لن أفعل ذلك"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة، مضيفا "أعتقد أنه سيفعل شيئا لمساعدة الديمقراطيين، إذا قلص من أسعار الفائدة".



يُذكر أنه في أغسطس الماضي، قال ترامب إن باول "يتأخر دائما، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا" في اتخاذ قرارات بشأن السياسة، وقال إنه فوجئ بإعادة تعيين باول.



كان استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء بالاشتراك مع شركة "مورنينغ كونسالت" ونشرت نتائجه أول أمس الأربعاء قد أشار إلى أن ترامب يتفوق على بايدن بحوالي 6 % في السبع ولايات المتأرجحة التي يحتمل أن تحسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

غير أن الاستطلاع أظهر أن 53 % من الناخبين في سبع ولايات غير محسومة لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات العامة، إذا تمت إدانته في جريمة، وترتفع النسبة إلى 55 % إذا صدر ضده حكم بالسجن.





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