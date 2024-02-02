Friday, 02 February 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هالاند إلى ريال مدريد.. أول رد رسمي من جوارديولا

2/2/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موقف مشاركة إيرلينج هالاند أمام برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024.

وأكد جوارديولا على صعوبة مواجهة برينتفورد في الجولة القادمة في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم في البريميرليج.

وعقد بيب جوارديولا مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم للرد على العديد من التساؤولات حول مواجهة برينتفورد القادمة في الجولة الثالثة والعشرين.

قال جوارديولا حول موقف مشاركة هالاند في المؤتمر الصحفي:”“جميع اللاعبين بخير، الجميع مستعد وجاهز للمشاركة، هالاند سيتواجد معنا أمام برينتفورد”.

وأضاف:“في الـ25 دقيقة التي لعبها إيرلينج هالاند ضد بيرنلي، كان جميع اللاعبين يبحثون عنه مما يوضح مدى أهميته بالنسبة لنا داخل الفريق”.

رد جوارديولا على شائعات وسائل الإعلام الإسبانية بإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد قائلًا:“ليس لدينا شعور بأنه غير سعيد معنا، ربما وسائل الإعلام في إسبانيا وخاصة مدريد لديها معلومات أكثر منا”.

أعرب جوارديولا عن سعادته بعودة إيفان توني بعد الإيقاف قائلًا:“أنا سعيد بعودة إيفان توني، إنه استثنائي وآمل أن يكون حدث أصبح في الماضي، الطريقة التي يلعب بها ليست مجرد مهاجم كبير”.

وعن مواجهة برينتفورد قال جوارديولا:“نحن نعلم بناءً على المباريات الماضية مدى صعوبة الأمر، لقد خسرنا مباراتين الموسم الماضي ضدهم”.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02022024000110011019ID1107802529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث