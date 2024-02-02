هالاند إلى ريال مدريد.. أول رد رسمي من جوارديولا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موقف مشاركة إيرلينج هالاند أمام برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024.

وأكد جوارديولا على صعوبة مواجهة برينتفورد في الجولة القادمة في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم في البريميرليج.

وعقد بيب جوارديولا مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم للرد على العديد من التساؤولات حول مواجهة برينتفورد القادمة في الجولة الثالثة والعشرين.

قال جوارديولا حول موقف مشاركة هالاند في المؤتمر الصحفي:”“جميع اللاعبين بخير، الجميع مستعد وجاهز للمشاركة، هالاند سيتواجد معنا أمام برينتفورد”.

وأضاف:“في الـ25 دقيقة التي لعبها إيرلينج هالاند ضد بيرنلي، كان جميع اللاعبين يبحثون عنه مما يوضح مدى أهميته بالنسبة لنا داخل الفريق”.

رد جوارديولا على شائعات وسائل الإعلام الإسبانية بإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد قائلًا:“ليس لدينا شعور بأنه غير سعيد معنا، ربما وسائل الإعلام في إسبانيا وخاصة مدريد لديها معلومات أكثر منا”.

أعرب جوارديولا عن سعادته بعودة إيفان توني بعد الإيقاف قائلًا:“أنا سعيد بعودة إيفان توني، إنه استثنائي وآمل أن يكون حدث أصبح في الماضي، الطريقة التي يلعب بها ليست مجرد مهاجم كبير”.

وعن مواجهة برينتفورد قال جوارديولا:“نحن نعلم بناءً على المباريات الماضية مدى صعوبة الأمر، لقد خسرنا مباراتين الموسم الماضي ضدهم”.

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