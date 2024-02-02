هالاند إلى ريال مدريد.. أول رد رسمي من جوارديولا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موقف مشاركة إيرلينج هالاند أمام برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024.
وأكد جوارديولا على صعوبة مواجهة برينتفورد في الجولة القادمة في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم في البريميرليج.
وعقد بيب جوارديولا مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم للرد على العديد من التساؤولات حول مواجهة برينتفورد القادمة في الجولة الثالثة والعشرين.
قال جوارديولا حول موقف مشاركة هالاند في المؤتمر الصحفي:”“جميع اللاعبين بخير، الجميع مستعد وجاهز للمشاركة، هالاند سيتواجد معنا أمام برينتفورد”.
وأضاف:“في الـ25 دقيقة التي لعبها إيرلينج هالاند ضد بيرنلي، كان جميع اللاعبين يبحثون عنه مما يوضح مدى أهميته بالنسبة لنا داخل الفريق”.
رد جوارديولا على شائعات وسائل الإعلام الإسبانية بإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد قائلًا:“ليس لدينا شعور بأنه غير سعيد معنا، ربما وسائل الإعلام في إسبانيا وخاصة مدريد لديها معلومات أكثر منا”.
أعرب جوارديولا عن سعادته بعودة إيفان توني بعد الإيقاف قائلًا:“أنا سعيد بعودة إيفان توني، إنه استثنائي وآمل أن يكون حدث أصبح في الماضي، الطريقة التي يلعب بها ليست مجرد مهاجم كبير”.
وعن مواجهة برينتفورد قال جوارديولا:“نحن نعلم بناءً على المباريات الماضية مدى صعوبة الأمر، لقد خسرنا مباراتين الموسم الماضي ضدهم”.
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