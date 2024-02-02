Friday, 02 February 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : نصيب: النشامى لديهم الكثير ليقدموه بالمواجهة المقبلة

2/2/2024 10:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدافع المنتخب الوطني عبد الله نصيب، صاحب هدف النشامى الوحيد في مرمى طاجيكستان، إن الهدف الذي سجله جاء بمجهود الجميع من زملائه اللاعبين.

وأضاف نصيب، أن لدى النشامى الكثير ليقدموه في المواجهة القادمة بنصف النهائي.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا يتمنون تحقيق الفرحة للجماهير الأردنية.

MENAFN02022024000151011027ID1107802528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث