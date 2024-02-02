خبرني : نصيب: النشامى لديهم الكثير ليقدموه بالمواجهة المقبلة
التاريخ
2/2/2024 10:00:14 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدافع المنتخب الوطني عبد الله نصيب، صاحب هدف النشامى الوحيد في مرمى طاجيكستان، إن الهدف الذي سجله جاء بمجهود الجميع من زملائه اللاعبين.
وأضاف نصيب، أن لدى النشامى الكثير ليقدموه في المواجهة القادمة بنصف النهائي.
وأشار إلى أن اللاعبين كانوا يتمنون تحقيق الفرحة للجماهير الأردنية.
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