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خبرني : بيلنغهام يواجه خطر الإيقاف بعد إهانة غرينوود

2/2/2024 9:19:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تقدم نادي خيتافي، يوم الجمعة، بشكوى ضد جود بيلنغهام، لاعب ريال مدريد، وذلك لإهانته موطنه ميسون غرينوود، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد قمة ترتيب المسابقة عقب فوزه على خيتافي بثنائية خوسيلو، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 20.

ووضعت المواجهة التي جرت، الخميس، اللاعبين الإنجليزيين وجها لوجه، وكشفت لقطة تلفزيونية أن بيلنغهام نطق بكلمة "مغتصب" في اتجاه مهاجم خيتافي.

يذكر أن غرينوود غادر مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة الصيف الماضي، بعد أن تم القبض عليه بسبب محاولة اغتصاب في يناير 2022، قبل أن تسقط النيابة العامة التهم لاحقا.

وذكرت التقارير الصحافية أن خيتافي طلب من حكم المباراة إدراج لقطة بيلنغهام في تقرير اللقاء، حتى يتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم إجراء تأديبي ضد نجم ريال مدريد.

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