خبرني : الملكة رانيا تهنئ النشامى

خبرني : الملكة رانيا تهنئ النشامى
التاريخ
2/2/2024 9:19:28 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هنأت الملكة رانيا العبد الله بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد، والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا التاريخي.
وكتبت الملكة عبر حسابها على منصة "إكس": "ألف مبروك للنشامى".
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