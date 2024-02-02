في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024..حاملات اللقب الفحيص الأردني يدشن السلة بلقاء الفتاة الكويتي



تدشن حاملات اللقب فريق نادي الفحيص الأردني بلقائهن في الحادية عشرة صباح اليوم (السبت) فريق نادي الفتاة الكويتي، حملة الدفاع عن لقبهن في مسابقة كرة السلة، في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة" حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة.

وتأتي مسابقة كرة السلة التي تقام على صالة نادي البطائح الثقافي الرياضي، ضمن ثمانِ ألعاب، تتضمنها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في دورتها السابعة.

وأقيمت أمس (الجمعة) في فندق "كورال بيتش" بإمارة الشارقة، مراسم قرعة منافسات كرة السلة والاجتماع الفني، بحضور ممثلي عن الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، وممثلي الأندية السبعة المنافسة على اللقب.

كما أقيمت بالتوقيت ذاته، مراسم القرعة والاجتماعات الفنيّة لكل من مسابقات كرة الطائرة، والرماية والمبارزة، لتحديد خارطة طريق فرق الأندية المنافسة على ألقاب المسابقات.

وأفرز ختام الاجتماع الفني لمنافسات كرة السلة، عن اعتماد الجدول الرسمي للمسابقة التي تقام بدورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد في ختامه، هوية الفريقين الذين سينهيان التمهيدي بالمركزين الأول والثاني الذي يحصلان حصراً على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، فيما سيحظى الفريقان، اللذان حلا في ختام التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، بفرصة التواجد في اليوم الختامي 12 فبراير الجاري، لخوض مباراة أخيرة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

ويقام الدور التمهيدي بمعدل ثلاث مباريات في اليوم، تنطلق الأولى في الحادية عشرة، متبوعةً في الواحدة ظهراً بثاني المباريات، ومن ثم الثالثة ظهراً بانطلاق المباراة الأخيرة.

وبناءً على نتائج القرعة، أفرزت أولى مواجهات كرة السلة عن لقاء الفحيص الأردني، والفتاة الكويتي، على أن يتبع في اليوم الافتتاحي، بلقاء نادي العاصمة السعودي، وفريق غاز الشمال العراقي، ولتدشن صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشوارهن في الثالثة ظهراً بلقاء الوافدات الجدد فريق الثورة السوري، وليخضع فريق الأهلي البحريني لمرحلة الراحة في الجولة الإفتتاحية، في ظل اقتصار عدد الأندية المشاركة على سبعة.









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