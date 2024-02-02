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خفض عقوبة سجن رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق

2/2/2024 9:19:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو اليوم.

وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات «قرّر مجلس العفو منح تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقوبة والغرامة» المفروضة على رزاق.

وانعقد المجلس، اليوم، برئاسة الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي تخلّى عن منصبه الأربعاء لصالح الملك الجديد إبراهيم سلطان إسكندر، في إطار التناوب المعمول به في هذه الملكية الدستورية.

وحُكم على رزاق، الذي تولّى السلطة من عام 2009 إلى عام 2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (47 مليون يورو)، بعدما دين باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي الماليزي «1 إم دي بي».

وتمّ تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في أغسطس 2022، وهو التاريخ الذي تمّ فيه حبس رئيس الحكومة الأسبق.

وفي مارس 2023، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف الذي قدّمه رزاق ضدّ هذا الحكم.

وأكّد رزاق (70 عاماً) أنّه لم يستفد من محاكمة عادلة، معتبراً أنّ القاضي قد تأثّر بتضارب مصالح، ومشدّداً على أنّ دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعة جميع المستندات.

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