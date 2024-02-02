باذنجانة وسرير وزجاجة... رموز انتخابية تثير الغرابة في باكستان

في باكستان حيث لا يتخطّى معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة 60%، تلجأ الأحزاب السياسية إلى الرموز للتعريف بمرشّحيها في الحملات وعلى بطاقات الاقتراع، حتّى لو كانت هذه الرموز تثير الغرابة، كالباذنجانة والزجاجة والسرير.

بكلّ فخر، يرفع عامر مغال المرشّح للانتخابات المزمع إجراؤها الخميس المقبل باذنجانة، محاولا الاستفادة من هذا الرمز الغريب الذي منح له، لحشد صفوف الناخبين.

ويقول المرشّح للنيابة في العاصمة اسلام آباد والمؤيّد لرئيس الوزراء السابق عمران خان القابع في السجن، بسخرية "بات الباذنجان رمزا شهيرا الآن في أنحاء باكستان كلها".

وفي وقت يكثّف الجيش حملته ضدّ المعارضة في البلاد، يتّهم بعض المرشّحين السلطات بتقويض حملاتهم من خلال منحهم رموزا غريبة أو حتّى مهينة في بعض الأحيان.

فمُنُع حزب خان "حركة الإنصاف الباكستانية" من استخدام مضرب الكريكت الذي اعتمده رمزا له منذ فترة طويلة.

ورفضت طلبات ترشيح عشرات المسؤولين في الحزب، في حين يضطر آخرون منهم للترشّح بصفة مستقلّة. وقد تعرّض عدد كبير منهم لمضايقات أو اضطر للتواري عن الأنظار.

ومُنح البعض منهم بصفة اعتباطية رموزا تثير العجب تصعّب عليهم التقدّم في حملاتهم.

وأوضح ناطق باسم اللجنة الانتخابية أن الرموز تختار من بين قائمة مخصّصة للمرشّحين المستقلين "وهي من صلاحيات مدراء عملية الاقتراع حصرا".

الباذنجان مثلا مكوّن رئيسي من مكوّنات المطبخ الباكستاني، لكنه يحمل أيضا مدلولات أخرى.

ويؤكّد عامر مغال من جهته "منحتنا اللجنة الانتخابية هذا الرمز استخفافا بنا".

سمعة رائعة

غير أن المرشّح البالغ من العمر 46 عاما قبل بنصيبه. ويرافقه في كلّ تناقلاته معاون يحمل كيسا مملوءا بالباذنجان يستخدمه عامر مغال تميمة في حملته.

وهو يرفع الباذنجان في يده وقت إلقاء خطاباته، ما ساهم في زيادة شعبيته وفي ارتفاع سعر الباذنجان أربع مرّات، على ما يقول.

ويؤكّد المرشّح "هذا الرمز جلب لي سمعة رائعة".

أما إعجاز غدان الذي لطالما اعتبر دائرته الانتخابية في إقليم بنجاب "المثوى الأخير" لأجداده، ومن غرائب الصدف أنه حصل على سرير كرمز في حملته الانتخابية.

ويقول الرجل البالغ 50 عاما والمرشّح في دائرة بهاولبور "يقصدون إهانتنا بهذه الرموز. وبعض المرشّحين محرجون من الكشف عن الرموز التي تلقّوها".

ويضيف "هذه ليست انتخابات. هذه فظاعة".

ورمزه كناية عن سرير تقليدي من الخشب والقصب المجدّل شائع الاستخدام في أوساط الأسر الفقيرة، "وهي قطعة أثاث جدّ مفيدة تتيح لنا الراحة في حياتنا وتنقلنا إلى مثوانا الأخير في مماتنا"، على ما يحلو له القول.

صور نمطية سلبية

ويتابع إعجاز غدان متفائلا "رمزي موجود في كلّ منزل. وأنا لست بحاجة لتقديمه للناخبين".

أما حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف "الرابطة الإسلامية الباكستانية" الذي يحظى بدعم الجيش، فهو يرفع الأسد رمزا له في هذه الحملة الانتخابية.

غير أن ذلك لا يؤثّر في إعجاز غدان الذي يقول "الأسد حيوان متعطّش للدماء. وما من مكان في مجتمعنا لوحش كهذا ".

في شمال شرق باكستان، استشاط شهريار عفريدي غضبا عندما عرف أن الزجاجة اختيرت رمزا لحملته الانتخابية.

ففي اللغة البشتوية، نعت أحد بالزجاجة يعني أنه فاقد العقل ويفترض أنه يعاقر الخمر.

ويقول عفريدي البالغ 45 عاما إن "غالبية مرشحي حركة الإنصاف الباكستانية، وأنا منهم، حصلوا على رموز مقرونة بصور نمطية سلبية".

ويؤكّد "أعطونا عن قصد هذه الرموز بهدف الاستهزاء بنا". وهو رفع قضيته أمام القضاء المحلي لكنه لم ينجح في مسعاه.

غير أنه لم يتوان عن قلب الوضع لمصلحته، "فالزجاجة لا تمثّل الكحول فحسب بل هي تمثّل أيضا الدواء".

ويلفت "لهذا السبب حوّلنا رمزنا الانتخابي لزجاجة دوائية، كي يتسنّى لنا مداواة علّات المجتمع".





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