ملاذهم الأخير.. سكان غزة يخشون الهجوم الإسرائيلي على رفح

قصفت القوات الإسرائيلية مشارف آخر ملاذ بالطرف الجنوبي من قطاع غزة اليوم الجمعة وقال النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر إنهم يخشون هجوما جديدا فيما لم يتبقَ لهم مكان يفرون إليه.

وأكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى الآن يتكدسون في رفح. ووصل عشرات الآلاف في الأيام القليلة الماضية، حاملين أمتعتهم ويجرون الأطفال على عربات، بعدما شنت القوات الإسرائيلية واحدا من أكبر الهجمات في الحرب الأسبوع الماضي للاستيلاء على خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب القطاع، التي تقع شمالي رفح مباشرة.

وقال عماد (55 عاما)، وهو رجل أعمال وأب لستة أطفال، عبر تطبيق دردشة على الهاتف المحمول "إذا هادا صار إحنا بنصير قدام خيارين، نظل ونموت أو نتسلق الجدار مع مصر".

وأضاف "غالبية أهل غزة موجودين في رفح، يعني إذا الدبابات بتجتاحها راح تصير مجازر ما صار متلها طوال الحرب هاي".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في ساعة متأخرة أمس الخميس إن القوات ستتحول الآن إلى رفح، والتي تعد إلى جانب دير البلح شمالي خان يونس مباشرة من بين آخر المناطق المتبقية التي لم تقتحمها بعد في هجوم مستمر منذ نحو أربعة أشهر.

وأضاف جالانت في بيان "ننجز مهمتنا في خان يونس وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا".

وباعتبارها الجزء الوحيد من غزة الذي تصله المساعدات الغذائية والطبية المحدودة التي تتدفق عبر الحدود، أصبحت رفح والأجزاء المجاورة من خان يونس منطقة تعج بالخيام المؤقتة.

وزادت الرياح والطقس البارد من حالة البؤس حيث أطاحت الرياح بالخيام أو أغرقتها الأمطار التي حول المنطقة إلى برك من الطين.

وقالت أم بدري، وهي أم لخمسة أطفال نازحة من مدينة غزة، وتعيش الآن في خيمة في خان يونس، والتي تم التواصل معها عبر محادثة هاتفية "شو نعمل، عايشين في كذا مأساة مش مأساة واحدة، حرب وتجويع ومطر".

وأضافت "كنا دايما بنستنى فصل الشتا مشان نتفرج على المطر من البلكونة وهو بينزل، بيتنا راح والمطر غرق الخيمة".

اقتراح الهدنة

اندلعت الحرب في غزة بعد الهجوم الذي شنّه مسلحو حركة (حماس) في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة بحسب إحصاءات إسرائيل.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن إجمالي عدد القتلى المؤكد تجاوز 27 ألف فلسطيني في حين لا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض جراء الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب في تدمير معظم القطاع.

وينتظر الوسطاء رد حماس، التي تدير قطاع غزة، على الاقتراح الذي تم صياغته الأسبوع الماضي مع رئيسي المخابرات الإسرائيلية والأمريكية ونقلته مصر وقطر، لأول هدنة طويلة في الحرب. ويأمل السكان أن يؤدي ذلك إلى وقف القتال قبل دخول الدبابات إلى رفح.

وسمع إطلاق نار لفترة قصيرة في غزة أمس الخميس ابتهاجا بما نقلته وسائل إعلام عربية عن مسؤول قطري أشار إلى أن وقف إطلاق النار أصبح قريبا. لكن قطر أوضحت أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

والهدنة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها لم يزد عمرها عن أسبوع واحد فقط في أواخر نوفمبر، عندما أطلقت حماس سراح 110 من النساء والأطفال والرهائن الأجانب.

والاقتراح المطروح على الطاولة حاليا هو وقف القتال لفترة أطول بكثير، والسماح بوصول المساعدات إلى القطاع وعودة سكان غزة إلى ديارهم. وقال مسؤول فلسطيني إنه يضم مرحلة أولى تستمر 40 يوما، تطلق حماس خلالها سراح الرهائن المدنيين المتبقين، وتتبعها مراحل أخرى لإطلاق سراح الجنود الأسرى وتسليم جثث الرهائن القتلى.

لكن ما زالت وجهات نظر الجانبين متباعدة بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

تقول إسرائيل إنه يجب القضاء على حماس قبل أن تسحب قواتها من غزة أو تطلق سراح المعتقلين. وترفض حماس حل الحركة وتقول إنها لن توقع أي اتفاق هدنة أو تفرج عن رهائن دون اتفاق على انسحاب إسرائيل وإنهاء الحرب.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز