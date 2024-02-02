إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد في مقديشو بعد ترميم شامل

شهدت العاصمة "مقديشو" إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد، بحضور معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وأحمد جمعة الرميثي سفير دولة الإمارات لدى الصومال.

وجرت عملية إعادة تشغيل المستشفى، بعد عمليات ترميم شاملة وتركيب أجهزة ومعدات طبية، حيث يضم المستشفى حاليا 8 أقسام رئيسية هي الطوارئ والجراحة العامة والطب الباطني وطب الأطفال وطب الأسنان وأمراض النساء والولادة والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وقسم الأشعة الذي يحوي أجهزة الموجات الصوتية والأشعة السينية إضافة إلى الأقسام الحيوية الأخرى.

وفي هذه المناسبة، ألقى أحمد جمعة الرميثي، كلمة أشار خلالها إلى مواصلة دولة الإمارات تقديم الدعم والمساندة للشعب الصومالي الشقيق، والوقوف إلى جانبه وذلك من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع الصومال في المجالات كافة، ومساندتها في تحقيق التنمية والازدهار.

وقال الرميثي: يأتي تشييد المستشفى ضمن النهج الإنساني لدولة الإمارات، والذي يتضمن دعم المشاريع التنموية والحيوية، ومن أهمها مشاريع القطاع الصحي، حيث تحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على أن يكون العمل الإنساني مبدأ أساسيا راسخا تقوم عليه سياستها الخارجية، وأنها في هذا الصدد قامت بالعديد من المبادرات التي تجسد قيم دولة الإمارات في نشر قيم الخير والعطاء.

من جهته، أشاد معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات، كما قدم الشكر لدولة الإمارات على ما تقوم به من جهود لدعم الصومال.

حضر الافتتاح، سيف علي رشاش القائم بالأعمال في سفارة الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الصومالية بما في ذلك وزيرة الدولة بوزارة الصحة، ونائب عمدة مقديشو للشؤون الاجتماعية، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الصومالية الإماراتية ومسؤولين آخرين.

ويعتبر مستشفى الشيخ زايد، أحد المراكز الطبية القليلة في مقديشو والتي تقدم خدمات طبية مجانية للمرضى، حيث يقدم المستشفى خدمات علاجية بشكل مجاني، كما يتم صرف الأدوية للمرضى مجانا.

ويأتي إعادة تشغيل مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، في إطار جهود ومبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الصومال ودعم القطاع الطبي الذي يعاني من تدهور شديد، حيث إن إعادة تشغل المستشفى يسهم في تحسين الخدمات الطبيّة المقدمة للشعب الصومالي وزيادة فرص حصولهم على العلاج المجاني وخاصة الفئات الضعيفة والفقيرة من غير القادرين على دفع تكاليف العلاج والدواء في المستشفيات الخاصة.

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