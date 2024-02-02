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تسلا تستدعي 2.2 مليون سيارة بسبب خلل في أضواء التحذير

2/2/2024 9:19:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت شركة تسلا جميع المركبات التي باعتها في الولايات المتحدة تقريبا؛ لأن بعض أضواء التحذير على لوحة العدادات صغيرة جداً.

وتشير الوثائق، التي نشرتها جهات تنظيم السلامة الأمريكية اليوم، إلى أن عملية الاستدعاء ستتم من خلال تحديث البرنامج عبر الإنترنت، وهي: تشمل موديل (إس) من 2012 إلى 2023، وموديل (إكس) من 2016 إلى 2023، وموديل (3) من 2017 إلى 2023، وموديل (واي) من 2019 إلى 2024، و(سايبر ترك) موديل 2024.

وتقول الوكالة إن حجم الخط في أضواء التحذير الخاصة بالفرامل والتوقف والفرامل المانعة للانغلاق أصغر مما تتطلبه معايير السلامة الفيدرالية. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة قراءة معلومات السلامة النهمة، ما يزيد خطر وقوع حادثة.

وبدأت تسلا بالفعل في إصدار تحديث البرنامج، وسيتم إخطار المالكين برسالة بدءاً من 30 مارس.

وتقول إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة الأمريكية إنها وجدت المشكلة في التدقيق الروتيني للامتثال للسلامة في 8 يناير.

وحددت تسلا ثلاث مطالبات ضمان من المحتمل أن تكون مرتبطة بالمشكلة، ولكن ليس لديها تقارير عن حوادث أو إصابات.

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