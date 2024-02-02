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سيناتور أمريكي: واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس وزراء المجر

2/2/2024 9:19:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف السيناتور الأمريكي بن كاردن أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ووصف النائب البارز بالكونغرس الأمريكي أوربان بأنه «أقل من يمكن الاعتماد عليه» من الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وطرح احتمال فرض عقوبات، كاشفاً عن سخط متنامٍ تجاهه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وأدان بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تعطيل أوربان، حتى أمس، تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعدم موافقته على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وقال إن البيت الأبيض يجب أن يدرس فرض عقوبات تستهدف الفساد، وأن يدرس إخراج المجر من برنامج الولايات المتحدة للإعفاء من التأشيرة.

وأوضح عضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما الديمقراطية جين شاهين والجمهوري توم تيليس، أن أوربان يخاطر بالإضرار بعلاقات المجر بالولايات المتحدة والناتو بلا رجعة، إذا لم يتخذ إجراء بصدد انضمام السويد إلى الحلف العسكري.

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