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للمرة الأولى في تاريخه.. منتخب الأردن يبلغ نصف نهائي كأس آسيا

2/2/2024 9:19:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق الأردن انجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما بتغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عندما استغل عبد الله نصيب ركلة ركنية ليلعب ضربة رأس اصطدمت بوحدات حانونوف لاعب طاجيكستان إلى داخل شباكه.

ويواجه منتخب الأردن في الدور المقبل يوم الثلاثاء المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع أستراليا وكوريا الجنوبية والتي تقام في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وهيمن الأردن على أغلب فترات الشوط الأول وسنحت ليزن النعيمات فرصتان لهز الشباك لكنه لم يستغلهما.

وكانت الأولى في الدقيقة الثالثة عندما أطلق تسديدة مرت بجوار القائم، بينما هز الشباك من الخارج في الدقيقة 30.

وأطلق إحسان بانشانبي لاعب طاجيكستان تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن يعلن الحكم وجود حالة تسلل.

لكن نصيب نجح في التقدم لصالح الأردن بعدما اصطدمت ضربة رأس لعبها في صدر حانونوف، الذي كان قد وضع فريقه في المقدمة أمام الإمارات في دور الستة عشر، لتدخل الشباك.

وحاصر منتخب طاجيكستان نظيره الأردني سعيا لإدراك التعادل. بينما اعتمد الأردن على الهجمات المرتدة، قاد إحداها النعيمات الذي مرر الكرة إلى موسى التعمري الذي علت تسديدته العارضة في الدقيقة 71.

وكاد أليشر شوكوروف لاعب طاجيكستان أن يهز الشباك من تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن حارس المرمى يزيد أبو ليلى تصدى لمحاولته ببراعة.

وصمد المنتخب الأردني تحت الضغط ليتأهل إلى قبل النهائي في المحاولة الثالثة، بعدما تعثر في دور الثمانية عامي 2004 و2011.

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