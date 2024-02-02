الأمن السويدي يحقق في هجوم محتمل على السفارة الإسرائيلية

أعلنت وكالة الأمن الداخلي السويدية، اليوم، أنها تحقق في جسم خطير تم العثور عليه في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

وأوضحت الوكالة، المعروفة باسمها المختصر «سابو»، أنها تولَّت التحقيق من شرطة ستوكهولم، التي لم تكشف بالضبط عما تم العثور عليه في حرم السفارة يوم الأربعاء.

وتم العثور على الجسم، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام السويدية بأنه قنبلة يدوية، بالقرب من سياج البعثة الدبلوماسية الواقعة في الجزء الشرقي من ستوكهولم.

وأرسل عشرات الضباط إلى مكان الحادث، وتم إغلاق المنطقة قبل وصول فرقة المفرقعات. وقالت متحدثة باسم الشرطة: «إن الجسم تم تدميره في النهاية. لم يتم إخلاء السفارة. لم يتم إجراء أي اعتقالات».

وأكدت «سابو» أنها تحقق الآن فيما تعتبره الوكالة «جريمة إرهابية من خلال تهديدات غير قانونية بشكل صارخ ومحاولات التسبب في تدمير عام». وقالت وكالة الأمن الداخلي إنها لن تعلق أكثر من ذلك، لأن التحقيق في مرحلة أولية.

وبعد ساعات من اكتشاف موظفي السفارة لجسم يشتبهون في أنه خطير وإبلاغ السلطات، كتب السفير الإسرائيلي، زيف نيفو كولمان، على موقع «إكس»: «تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها.. لن يخيفنا الإرهاب».

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